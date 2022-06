El excapitán de la selección rusa critica a Putin y teme por su vida: "A lo mejor me asesinan"

Igor Denisov, que fue capitán de la Selección de Rusia entre 2012 a 2016, reconoció haber enviado una carta a Vladimir Putin pidiéndole que pare la guerra de Ucrania y ahora reconoce estar preocupado por las consecuencias.

"Estos hechos son un desastre. Un completo horror". Con estas palabras define el exjugador de Zenit San Petersburgo, Dinamo Moscú y Lokomotiv Moscú lo que está sucediendo en Ucrania. Denisov ha sido muy crítico con la invasión rusa y no esconde que cree que eso tendrá consecuencias.

"No sé, a lo mejor me arrestan o me asesinan después de estas palabras, pero estoy diciendo las cosas como son", admitió el excapitán ruso en una entrevista en el canal de YouTube Nobel.

"Incluso le dije, 'Estoy dispuesto a arrodillarme ante usted'. Soy un tipo orgulloso... Estaba dispuesto a arrodillarme para que lo parara todo ¿Qué importa la vida de una persona? ¿Quién es Denisov?", explicó el futbolista 54 veces internacional con Rusia.

Además, Denisov fue más allá en su reflexión y reconoció que ve con buenos ojos la exclusión de la selección de su país de la repesca mundialista y de los clubes rusos de las competiciones europeas. "Todos los rusos somos responsables de lo que ocurre en Ucrania", declaró. "Si nuestro país entró allí, yo considero que es nuestra culpa común".

"Si yo digo que esto es incorrecto, nada cambiará. Lo dicen mil personas, nada cambiará. Un millón, nada cambiará. Sólo cuando todos, los 140-150 millones, entiendan a que esto es incorrecto, seguramente, algo cambiará", insistió el futbolista.

Denisov ahora podría estar en el punto de mira de las autoridades rusas, que castigan con hasta 15 años de cárcel a todo aquel que desprestigie al Ejército ruso por combatir en Ucrania. "Incluso ahora tengo miedo. Pero no puedo no decirlo. Yo no pienso esconderme o escaparme a algún sitio. No lo necesito ¿Pero cómo puedo callarme si es lo que siento?", comentó.