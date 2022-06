Zinchenko rompe a llorar antes del Escocia-Ucrania: "Hoy somos nosotros, mañana podrías ser tú"

Oleksandr Zinchenko, una de las estrellas de la selección de Ucrania, atendió a los medios de prensa antes del partido entre su equipo y Escocia de repesca para el Mundial de Qatar. El jugador protagonizó una imagen de lo más emotiva al romper a llorar cuando hizo referencia a la guerra de Ucrania y la invasión rusa.

"Todos los ucranianos quieren una cosa: parar esta guerra", dijo el jugador del Manchester City. "He hablado con personas de todo el mundo, de diferentes países, y también con algunos niños ucranianos, que simplemente no entienden lo que está sucediendo en Ucrania. Sólo quieren que termine la guerra. Tienen un sueño: detener la guerra", continuó. "Muchos países tal vez no entiendan que hoy es Ucrania, mañana podrías ser tú. Por eso necesitamos unirnos y derrotar todos juntos esta agresión rusa".

A ojos de Zinchenko, el Mundial de Qatar podría convertirse en una buena excusa para llevar algo de alegría a su pueblo. "Cuando se trata de fútbol, la selección de Ucrania tiene su propio sueño: queremos ir a la Copa del Mundo. Queremos dar emociones increíbles al pueblo ucraniano porque los ucranianos se lo merecen mucho en este mismo momento", comentó el centrocampista.

Sin embargo, el camino de Ucrania hasta Qatar no será sencillo. Para conseguir la clasificación deberá derrotar a Escocia y posteriormente a Gales en Cardiff. A pesar de ello, Zinchenko acepta el reto con una motivación especial. "Estoy bastante seguro de que toda Ucrania que tenga esta oportunidad nos observará y sentiremos este apoyo al 100%. Podemos hablar mucho, pero tenemos que hacerlo en el campo. Vamos a intentar que estén felices y orgullosos", declaró el jugador del City.

Zinchenko quiso aprovechar también para dar las gracias a Escocia y su selección por cómo han recibido al combinado ucraniano. "En primer lugar, me gustaría extender mi gratitud a la selección escocesa, al cuerpo técnico, a los jugadores, a todo el pueblo escocés, que ha brindado a Ucrania esta increíble ayuda", comentó el centrocampista.

"He hablado antes con algunos de los jugadores y el cuerpo técnico y han expresado sus sentimientos hacia Ucrania, por lo que estamos muy agradecidos. Nuestro estado de ánimo, lo describiría como un estado de ánimo de lucha, porque todos entienden lo que está pasando en Ucrania en estos días, cómo es la situación sobre el terreno. Es por eso que diría que nuestra motivación es definitivamente 100% para ganar", concluyó.