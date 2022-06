LaLiga, contundente con Florentino Pérez y ciertos ataques suyos en El Chiringuito

LaLiga ha emitido un comunicado en el que contesta a algunas afirmaciones de Florentino Pérez durante su entrevista en El Chiringuito. El presidente del Real Madrid hizo referencias al trato de LaLiga con el Barça y mostró una vez más su rechazo al CVC.

La crítica más dura de Florentino Pérez a LaLiga y Javier Tebas fue la falta de apoyo por parte del presidente de la entidad. "Tebas desde luego no apoya al Real Madrid, no me siento apoyado por Tebas, me siento perjudicado, también tenemos un pleito por un acuerdo de LaLiga que a nuestro modo de ver es ilegal. Es ilegal seguro. Incumple un decreto-ley, el de que nosotros cedemos los derechos de TV a LaLiga para su comercialización, en régimen de competencia y por tres años. Y no es así", respondió sobre la Superliga muy serio a la hora de hablar del máximo mandatario de LaLiga.

La nota informativa de LaLiga también recalca la legalidad del CVC, al contrario de lo que señaló Florentino Pérez. "Como ya se ha explicado en numerosas ocasiones, el acuerdo con CVC para desarrollar LaLiga Impulso ha contado desde su inicio con la asesoría legal de importantes firmas de relieve internacional como Uría Menéndez o Latham & Watkins, por lo que refiere una absoluta solvencia jurídica desde su concepción", indica el comunicado.

Además, el texto recuerda que "dicho acuerdo fue sometido a votación, como no puede ser de otra manera, siguiendo los cauces democráticos habilitados en los diferentes órganos de gobernanza de LaLiga".

Para dar más peso a su punto de vista, LaLiga ve oportuno traer a colación que "la mayoría de los clubes que conforman LaLiga, 38 de los 42, decidieron su adhesión tras analizar el acuerdo de manera individual y autónoma, apoyaos así mismo por sus respectivas asesorías jurídicas".

Una serie de apuntes que terminan con un concluyente "lamentamos que, una vez más, Florentino Pérez ponga en duda la capacidad y autonomía de decisión del resto de presidentes y gestores de los clubes de LaLiga".

Por último, sobre la postura de LaLiga ante la situación económica del Barça, el comunicado asegura que "LaLiga no ha presionado en ningún momento ni de forma alguna al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, con la intención de que se adhiriese al LaLiga Impulso". Al mismo tiempo deja claro que "en todo momento lo que se ha hecho es atender a los diferentes requerimientos de información solicitados por el FC Barcelona tanto a LaLiga como a CVC, siempre como respuesta a un interés previamente manifestado desde el Club".