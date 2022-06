La etapa más oscura de Gervasio Deferr: "Quería morir, pero no suicidarme"

Gervasio Deferr está metido en la promoción de su libro El gran salto y sus palabras valen oro cada vez que acude a algún acto publicitario. Sin ir más lejos, en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER dejó a muchos impresionados con la forma en la que hablaba de su etapa más oscura, de adicciones, alcohol y drogas.

"Creo que un 50% del país son alcohólicos y no lo saben. Es una droga muy peligrosa. Es la única droga que te lleva a las otras. Si estás enganchado a otra cosa, sólo estás enganchado a esa cosa. Con el alcohol eres capaz de hacerlo todo", comentó el exatleta. "Hubo cosas como el infarto de mi madre o la movida de Río, que no fue culpa mía pero la sufrí tantísimo que de repente me di cuenta de que me estaban pasando cosas y yo solo no podía solventarlas y pedí ayuda y tuve la suerte de que me la ofrecieron", continuó.

"Llevaba seis años en los que ni un solo día me lo tomé de descanso. Siempre o una Mahou, o una Estrella o una puta cerveza, en esos siete años. No había un momento en el que no podía decir que no y eso me preocupa de verdad. Conseguí salir adelante y estoy super orgulloso pero sigo atento todos los días".

Sin embargo, ese "saltar de una adicción a otra" que él mismo comentaba le hizo tener pensamientos de lo más crudos. "A la vez que el alcohol también entro en la coca, el speed, el MDMA. Era para paliar los efectos del alcohol, para seguir bebiendo. El día que analicé a qué estaba enganchado no salió ninguna de estas drogas, estaba enganchado al alcohol. Cuando pruebo estas sustancias y sé que cuando quiero seguir bebiendo necesito de ellas, entonces es cuando quiero me quiero borrar primero del mapa pero luego entiendo que tengo que cambiar", reconoce Deferr.

"Cuando entro en estas sustancias quiero morir, pero no me quiero suicidar. No tiene ningún sentido para mí la vida. Pensaba que no era capaz de controlar esto y que tenía que hacerlo hasta morir. No era quitarme la vida", relató Deferr. "Soy muy amante de mi familia, les echo de menos cuando no estoy con ellos, y con mis amigos, lo mismo. No quería desaparecer de esto, quería dejar de ser la parte negativa y si para ello tenía que morir, moría. Ahora lo veo de otra manera, pero en ese momento era así".

El exatleta confesó también que escribir su libro le ha servido como una especie de terapia personal para afrontar ciertos aspectos de su vida ante los que todavía hoy tiene que dar la cara. "Estoy aprendiendo todavía a entender la vida de este modo. Siempre había vivido muy intensamente y cuando se acabó la competición de repente me quedé perdido. Pero seguía viviendo muy intensamente y eso fue un error", explicó.

Muy distinta era su forma de afrontar los retos deportivos, pues el propio Deferr aseguró que tenía muy claro el momento en el que llegaría su máximo logro. "Puede sonar algo prepotente, pero el que va a ganar el premio Nobel lo tiene bastante claro porque ha revolucionado eso. Yo había logrado eso en este país. Igual no podía ganar pero sí que era de los mejores y me dieron la oportunidad de competir. Y yo compitiendo soy muy hardcore. A mí me gusta mucho, en competición me lo paso muy bien".