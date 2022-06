Las emotivas palabras de Unzué sobre su relación con Luis Enrique: "Es la amistad en mayúsculas"

Juan Carlos Unzué participó en un acto sobre la ELA en el Centro Pompidou de Málaga, en el que aprovechó para recordar que es una enfermedad muy presente en España, y que se necesita investigar. Por este motivo pidió al Gobierno que apruebe de una vez las ayudas. Pero además también habló sobre otros temas como la explosión de Gavi y, especialmente, su relación con Luis Enrique.

Sobre el seleccionador nacional, Unzué aseguró que les une algo muy especial. "Ya lo visteis en el documental de Movistar. Ése es Luis Enrique. Qué voy a decir. Es uno de mis íntimos amigos, una persona de mucha confianza, con la que hemos pasado unos años por una parte fantásticos y por otra parte difíciles", comentó. "Eso une mucho. Esa relación que tenemos Luis y yo es, con todas sus letras, la amistad en mayúsculas".

No sabe la ELA esa con quien se ha metido...más unidos q nunca. A tope ruso! pic.twitter.com/KxEghM3rXA — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) June 18, 2020

Luis Enrique fue una de las muchas personas que mostró su apoyo a Unzué cuando éste anunció que sufría ELA, ý además ha estado a su lado desde entonces. Cuando el exjugador y exentrenador anunció su situación, el actual seleccionador nacional publicó un tuit con la frase "No sabe la ELA esa con quien se ha metido... Más unidos q nunca. ¡A tope ruso!", acompañada de una imagen de ambos en una celebración del Barça.

En lo referente a Gavi, Unzué se deshizo en elogios. "Veo en él muchos movimientos que tenía Iniesta, que tenía Xavi. Creo que es un jugador muy completo", confesó. "Cuesta mucho de entender que un chaval de 17 años tenga ese desparpajo y esa personalidad sobre el campo. Yo creo, de todas formas, que Gavi está viviendo un momento fantástico, se ha ganado todo lo que ha conseguido, pero quizás la temporada que viene va a ser la difícil para el".

Una lucha pública contra la ELA

Juan Carlos Unzué, enfermo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), es una de las voces más constante a la hora de dar visibilidad a la enfermedad y en varias ocasiones ya se ha mostrado descontento con la importancia que se le da en la sociedad.

"Como sociedad no podemos permitir que un compañero decida poner fin a su vida porque se sienta una carga económica para la familia", explicó hace tiempo coincidiendo con la presentación de su libro Juan Carlos Unzué, una vida plena.

Unzué se ha encargado en múltiples ocasiones de insistir en su forma de afrontar la situación ante la vida en la que le ha puesto la ELA. "No me siento enfermo, me siento Juan Carlos Unzué. Desde el primer momento acepté la enfermedad".