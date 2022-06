Macron mete presión para el fichaje de Zidane por el PSG: "Nos gustaría mucho tenerle en la Liga francesa"

Emmanuel Macron no rehúye las preguntas sobre fútbol, y en un momento en el que el PSG es uno de los clubes que más información genera, no oculta su preferencia para que sea un equipo que crezca internacionalmente. Para ello, no sólo necesita a los mejores jugadores, sino también a un técnico a la altura.

La posición de Mauricio Pochettino en el banquillo parisino está en el aire. Aunque el argentino goza del beneplácito de la directiva catarí, no lograr la clasificación siquiera para semifinales de la Champions League sigue siendo una losa muy pesada para seguir en el proyecto. No han tardado en aparecer varios nombres para sustituirle y uno de ellos es el de una de las mayores leyendas del fútbol francés: Zinedine Zidane.

El que fuera gran estrella de la selección gala que conquistó el Mundial en 1998 es uno de los grandes anhelos de muchos aficionados franceses, entre los que se encuentra el mismísimo presidente.

"Nos gustaría mucho tener en el campeonato francés a un deportista y entrenador de este talento, que ha ganado 3 Champions que tanto codiciamos para nuestros clubes. Espero, por la influencia de Francia, que entrene a un gran club francés", señaló en una entrevista a 'RMC Sport'. El máximo representante galo ya fue un factor clave para que Mbappé se quedara, precisamente, en el PSG.

Zidane está en el mercado y desde que salió del Real Madrid, aunque ha tenido ofertas y negociaciones con varios clubes, de momento no se ha hecho con ningún proyecto que le ilusione.

Verle en el banquillo del PSG sería, sin embargo, una idea que no gustaría a todos, ya que sus orígenes en el Olympique de Marsella (gran rival del PSG) no gusta a muchos. En este sentido, Macron no descarta nada. "Espero de todo corazón que la próxima temporada sea buena. Quién sabe, he hablado de grandes entrenadores, sus corazones también están en Marsella... Tenemos derecho a soñar", deja en el aire.