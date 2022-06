Emerson Royal relata el horror vivido en el tiroteo del que salió ileso: "Cuando estuvo a punto de dispararme le empujé"

Emerson Royal fue víctima de un atraco hace unos días. Una situación en la que pasó, según ha reconocido el propio jugador del Tottenham, uno de los peores momentos de su vida. El lateral se vio envuelto en un tiroteo durante sus vacaciones en Brasil y ahora relata lo sucedido en una entrevista para Sportv.

En un primer momento, Royal mantuvo la calma y trató de reconducir una situación bastante peliaguda. "Dios me controló de alguna manera, ya que sentía que no pasaba nada. Me acerqué al ladrón y le dije 'tranquilo, tranquilo, tranquilos todos, te doy lo que quieras'", explica el jugador de la Premier League.

"Cuando le di lo que quiere, me acerqué a él, porque ya había visto su mirada maligna. Vi que no era sólo el reloj. Cuando se lo entregué, se alejó y cargó su arma para dispararme. Cuando estaba a punto de dispararme, le empujé, golpeé el arma y disparó al aire", recuerda Royal. "Fue en ese momento, cuando le empujé, perdió el equilibrio y el policía le disparó. Luego, comenzó a correr".

Según el relato del jugador del Tottenham, la pequeña plaza donde sucedió todo había alrededor de quince personas y fue un auténtico milagro que nadie resultase herido, pues el atracador comenzó a disparar en todas direcciones.

"Hizo 17 o 19 tiros, si no me equivoco. Tenía una pistola que era una 9mm, semiautomática. Es un arma que no es normal para un ladrón, ni para un policía. Entonces entendí que era un momento que me podía costar la vida, pero me sirvió de lección para tener cuidado en varias situaciones. Y ahora estoy tranquilo", concluye, con final feliz, la historia de Royal.