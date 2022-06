El orgullo patriótico privó a Fenwick de ganar 8.4 millones con una camiseta de Maradona

Terry Fenwick fue uno de los integrantes de la selección inglesa que se perdió contra Argentina en el Mundial de 1986, en aquel partido que pasará a la historia por 'la mano de Dios' y por 'el gol del siglo'. Dos motivos que llevaron al defensa a estar especialmente molesto tras el encuentro y negarse a intercambiar la camiseta con Maradona. Años después, la elástica del 10 se ha vendido por 8.4 millones de euros.

"Maradona se acercó a mí después del partido para intercambiar camisetas, pero yo estaba destrozado, muy molesto y desmoralizado. Quedamos fuera del Mundial por una mano. Fui el único que persiguió al árbitro hasta la línea media disputando el gol", explica Fenwick en su libro The Story of the Seven Million Pound Shirt.

Y es que el sentimiento patriótico del defensa inglés fue lo que mandó en aquel momento. Por su cabeza, como es normal, nunca pasó que esa camiseta valdría tanto dinero con el tiempo. Fenwick sólo pensaba en acababa de ser eliminado de forma injusta.

Según explicó en The Sun, Fenwick admite que era un momento muy complicado y con muchas emociones. Un momento en el que no quería saber absolutamente nada de un Maradona que había usado la mano para marcar un gol decisivo.

Además, la frustración también le invadía por no haber hecho lo que él consideraba que era su trabajo, ya que admitió que no había cometido falta sobre Maradona en 'el gol del siglo' para evitar ser expulsado. "Le pegué 2 o 3 veces para sacarlo del juego y no fue así. En el gol pude cometerle falta, pero ya tenía amarilla... Diego era el mejor", aseguró.

Volviendo al tema de la camiseta, Steve Hodge fue finalmente el jugador inglés que terminó intercambiando la camiseta con Maradona... y con el paso del tiempo vendiéndola en una subasta por 8.4 millones de euros. Eso sí, Fenwick aseguró en The Sun que su compañero jamás pensó en venderla, hasta que fue consciente de su valor. Él, por su parte, no se arrepiente de haber ignorado al 10. "Me hubiera gustado beneficiarme [del valor de la camiseta], pero antepongo el país y el fútbol a la ganancia personal", confesó.