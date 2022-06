Kroos y su enfado con la TV alemana: "Quería que le dijera que ganamos injustamente y eso en una final me importa una m..."

Toni Kroos se caracteriza por hablar sin tapujos fuera de los terrenos de juego, tanto con la prensa como, especialmente, con su hermano Félix en el podcast que ambos comparten, 'Einfach mal luppen'.

En el capítulo de esta semana, el centrocampista alemán ha hablado sobre el encontronazo que tuvo con un periodista de su país al término de la final de la Champions el pasado sábado en París, donde Kroos conquistó la Decimocuarta 'orejona' para el club blanco, la quinta en su cuenta personal.

El periodista le preguntó por el dominio del Liverpool en el partido, algo que Kroos no consideró adecuado dado que acababa de proclamarse campeón de Europa porque el Real Madrid marcó y los ingleses no: "Has tenido 90 minutos y se te ocurren preguntas de mierda, preguntas negativas", le dijo el jugador, que se negó a continuar con la entrevista.

En el citado podcast con su hermano, Kroos ha explicado así su reacción y su enfado: "Puedes preguntar '¿cómo has visto el partido?'. Yo no habría dicho que los pusimos contra la pared desde el primer minuto hasta el 90. Soy el primero en decir que fue un partido igualado y que, probablemente, el Liverpool tuvo algunas ocasiones más", dice el alemán.

"Pero ganamos el partido, como en los últimos meses. Pero en lugar de ello quería oír que vencimos injustamente. Me importa una mierda en una final, hay que ganarla", añade Kroos, que reconoce el enfado con el periodista.

"Estaba cabreado con él. Por supuesto que tuvimos que pasar dos o tres fases de presión, también se lo dije cuando hizo la pregunta. Pero eso es normal. ¿Qué esperas? ¿Que dominemos al Liverpool durante 90 minutos? Son un equipo de clase mundial. Había que ganarles y eso es lo que hicimos", zanjó.