El enfado de Kroos con la TV alemana: "Has tenido 90 minutos y se te ocurren dos preguntas de mierda"

Toni Kroos atendió a los medios alemanes al término de la final de Champions en la que el Real Madrid conquistó la Decimocuarta, la quinta para él en su cuenta personal - cuarta con la camiseta blanca-.

Sin embargo, y en medio de la euforia por la hazaña que los de Ancelotti acometieron ante el Liverpool, al alemán no le gustaron las preguntas que le hacían desde su país.

El '8' madridista fue cuestionado por el dominio del Liverpool, algo que Kroos no entendió por lo histórico de la hazaña lograda por los blancos:

Toni Kroos preguntado en la televisión alemana si estaba sorprendido de que el Liverpool dominara la final.



"Has tenido 90 minutos y se te ocurren dos preguntas de mier**. Dos preguntas negativas, puedo decir de inmediato que eres alemán".



pic.twitter.com/CkZKRV3VEX — Madrid Sports (@MadridSports_) May 28, 2022

"Has tenido 90 minutos y se te ocurren dos preguntas de mierda... Dos preguntas negativas... puedo decir de inmediato que eres alemán", dijo Kroos, que se negó a responder a más preguntas y se marchó enfadado mientras le decía al periodista "no, no".