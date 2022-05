Isco se despide del Real Madrid con una sincera carta: hasta se acuerda de Mbappé

El Real Madrid afronta una pequeña revolución este verano. Tras la consecución de un memorable doblete de Liga y Champions, el conjunto blanco abre la puerta a jugadores que pasaron de ser imprescindibles a solo opcionales y acabaron siendo residuales. Uno de ellos es el capitán Marcelo, cuya marcha ha dolido mucho a los madridistas, y otro es el de Isco, que se ha encargado él mismo de confirmar.

Lo ha hecho a través de una carta en su instagram en la que huye de mensajes tópicos (al menos en parte) para emitir una sincera misiva de agradecimiento a la afición madridista, que le hizo uno de los suyos. No es casual la foto elegida: la celebración de la Décima Copa de Europa, la primera que logró con los blancos, junto al citado Marcelo y a Cristiano Ronaldo, que dejó el club después de la anterior final de Champions ganada al Liverpool, la de Kiev de 2018.

En la carta, además, hay un recado para los jugadores que rechazaron vestir la elástica madridista, y en concreto a uno: Mbappé.

La carta de despedida de Isco del Real Madrid

"Cuando estaba en el Málaga y sabia que me tenía que ir. Me comprometí con otro equipo. Pero llamó a mi puerta el Real Madrid y al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no, aunque siempre hay excepciones 🐢😂

Recuerdo decirle a mi gente joder el madrid lleva muchos años sin ganar la Champions y presiento que está al caer y llegó LA DÉCIMA, todo lo que viene después ya es historia.

9 años más tarde acaba mi etapa en el club que ha hecho posible que cumpla todos los sueños que tenía cuando era pequeño.

A parte de cumplir sueños, ganar más títulos de los que había imaginado, jugar con los más grandes, conocer gente increíble: ME LO HE PASADO DE PUTA MADRE Y QUE ME QUITEN LO BAILAO’.

Porque sin duda me quedo con lo bueno y espero que ustedes también lo hagáis!!

Quiero agradecer a compañeros, entrenadores, cuerpo técnico, fisios, utilleros, trabajadores de Valdebebas y Santiago Bernabeu todo el trabajo, el cariño y el apoyo que todo el mundo necesita y que a mí nunca me ha faltado.

También agradecer a la afición que me acogió de manera increíble desde el primer día y que acompaña a este equipo en cada rincón del mundo!

Por cierto ayer le decía a un amigo que no entendía para qué estaban recogiendo la fiesta de Cibeles si la 15 está de camino jajajaja🤍🤍

Hasta siempre y Hala Madrid"

El manteo fallido a Isco y su destino

Aunque en los últimos tiempos dejó de ser protagonista, Isco es un jugador querido en la plantilla blanca. Prueba de ello es el manteo que recibió por parte de sus compañeros... aunque salió regular, porque el del Arroyo de la Miel acabó por los suelos.

Estaban manteando a Isco y se les ha caído JAJASJWJDJSJAJ pic.twitter.com/r7cztLVA9D — Danik (@DanikRM_) May 29, 2022

Se espera que en breve se anuncie su destino, si bien todo apunta a que Isco volverá a Andalucía para jugar en el Betis a las órdenes de Manuel Pellegrini, que ya le tuvo a su cargo en el Málaga.