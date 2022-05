¿Por qué se va Marcelo del Real Madrid? Sus lágrimas en la celebración de la Decimocuarta desgarran a la afición

El histórico doblete de Liga y Champions (cuarto que logran los blancos en sus 112 años de vida) permitió que la afición del Real Madrid celebrara dos veces en Cibeles en apenas un mes. En ambos casos, el encargado de poner una banderola al cuello de la estatua de la diosa fue un Marcelo que, salvo giro mayúsculo de los acontecimientos, dejará su brazalete y la camiseta blanca en apenas un mes.

Aunque para todos los presentes en el Santiago Bernabéu fue el colofón a un día completo de celebraciones, para Marcelo era un día triste. Las lágrimas con las que salió por el pasillo desfilando, con la decimocuarta Copa de Europa blanca en las manos, contagiaron a cientos de fans que estaban en las gradas y miles más que lo veían por televisión: Marcelo, el jugador del Real Madrid con más títulos en su historia, 25, no renovará y se despide del club de su vida.

Marcelo no quiere retirarse aún, pero sabe que en el Real Madrid no tiene hueco. La presencia de futbolistas como Mendy, dueño y señor de la que hasta ahora era su banda, o un David Alaba cuya versatilidad le puede poner ahí sin que se note, ha hecho que Marcelo acepte a regañadientes que el club no quiera renovarle.

Unos días antes de la final de la que ha sido la última de sus cinco Champions ya dejó claro que estaba molesto por cómo la directiva de Florentino Pérez no había querido ni siquiera darle la oportunidad, algo que duele a una afición que le tiene colocado en el Olimpo de leyendas.

Tanto la manera en la que entró en el Bernabéu, llorando, como luego en su discurso quedó claro que estos eran sus últimos minutos como jugador del Real Madrid en activo. Marcelo, cuyo hijo es un prometedor canterano blanco que está creciendo a pasos agigantados, dejó una frase en su alocución que deja claro el legado que quiere dejar: "El futuro del Madrid está muy bien con los jóvenes".

Después de ser manteado por sus compañeros y por el propio Ancelotti, Marcelo bajo al césped para, acompañado por sus hijos, darse un último baño de masas con la que ha sido su afición desde hace 2006.

La despedida soñada.. Cuidate y suerte en todo @MarceloM12. pic.twitter.com/YQhigba2RT — Trunks (@trunksRM) May 29, 2022

"Siento mucha alegría y emoción. Es difícil hasta hablar porque veo a mi familia y a todos los compañeros. La temporada ha sido la que ha sido y nos lo merecíamos, es un momento raro en mi cabeza. He ganado cinco Champions y en mi vida he pensado que podía llegar aquí. Ahora voy a celebrarlo con mi familia y mis compañeros y luego ya veremos. Ahora quiero disfrutar. Vais a saberlo muy pronto", zanjó sobre su futuro, que puede estar en Estados Unidos o incluso fuera del fútbol.

🤍 No estoy llorando. Solo se me ha metido algo en el ojo.@MarceloM12 | #CHAMP14NS pic.twitter.com/sEBPypxIDH — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 29, 2022

Palmarés de Marcelo con el Real Madrid

Los 25 títulos de Marcelo son: