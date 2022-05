Letra de 'Your'll never walk alone', el himno del Liverpool

El Real Madrid y el Liverpool se enfrentan el próximo sábado 28 de mayo de 2022 al partido en el que se juega la final de la Champions, por lo que uno de ellos volverá a ser campeón de Europa.

Así, todos los aficionados se preparan ya para animar a sus respectivos equipos y, si el Real Madrid tiene el Hala Madrid... y nada más, los hinchas del Liverpool siempre entonan el Your'll never walk alone, que se ha convertido en su himno.

Así, a continuación se puede leer la letra en inglés y en español de esta canción, que fue compuesta por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein para el musical Carousel.

Letra 'Your'll never walk alone' en inglés

When you walk through a storm

Hold your head up high

And don't be afraid of the dark

At the end of a storm

There's a golden sky

And the sweet silver song of a lark

Walk on through the wind

Walk on through the rain

Though your dreams be tossed and blown

Walk on, walk on

With hope in your heart

And you'll never walk alone

You'll never walk alone

Walk on, walk on

With hope in your heart

And you'll never walk alone

You'll never walk alone

Letra 'Your'll never walk alone' en español

Cuando caminas a través de una tormenta

Mantener la cabeza bien alta

Y no le tengas miedo a la oscuridad

Al final de una tormenta

hay un cielo dorado

Y el dulce canto plateado de una alondra

Camina a través del viento

Camina a través de la lluvia

Aunque tus sueños sean arrojados y volados

Camina, camina

Con esperanza en tu corazón

Y nunca caminarás solo

Nunca caminarás solo

Camina, camina

Con esperanza en tu corazón

Y nunca caminarás solo

Nunca caminarás solo