Fernando Alonso contará con ayuda extra en Montmeló para acabar con su desastrosa racha

Fernando Alonso atraviesa una crisis que no había vivido desde que volvió a la Fórmula 1 a principios de 2021. Cuatro carreras sin puntuar de manera consecutiva era algo más propio de los tiempos sórdidos de McLaren Honda, por lo que el GP de España que se celebra este fin de semana se presenta como una oportunidad de oro.

El Circuit de Barcelona-Catalunya va a colgar el cartel de 'no hay entradas' previsiblemente. La ilusión por ver a un Carlos Sainz potencialmente ganador y a un Fernando Alonso con hambre de buenos resultados, amén de que será el primer GP en casa sin restricciones, ha hecho recuperar el ánimo a los miles de fans que llenarán las gradas del veterano circuito español.

Pero Montmeló es, para todos los pilotos e ingenieros, un laboratorio perfecto. No es casual que desde hace años sea un imprescindible en la pretemporada, ya que sus características le convierten en el trazado perfecto para probar en los test. La llegada a España también supone el aterrizaje definitivo (con el escalón de Canadá) en el grueso europeo de la temporada, por lo que muchos equipos llevarán el primer gran paquete de actualizaciones técnicas.

Alpine será uno de ellos. El A522 se ha mostrado como un coche relativamente competitivo a una vuelta, rápido y razonablemente fiable, pero que no ha dado los resultados esperados en uno de los dos boxes. Mientras Esteban Ocon sí ha cumplido, más o menos, con lo previsto (ha puntuado en cuatro de los cinco GPs disputados), Alonso no levanta cabeza. Lo ocurrido en Miami, además, le deja señalado porque cayó del 'top 10' por dos sanciones que fueron totalmente responsabilidad suya, si bien desde el equipo no respondieron en condiciones.

Como todos los equipos, Alpine llevará novedades técnicas en Montmeló. Que sean mejoras o 'peoras', como las míticas de la época de Ferrari, lo dirá su rendimiento en pista, pero desde la estructura anglofrancesa están confiados en que puedan dar el 'do' de pecho.

En concreto, apuntan al nuevo alerón trasero. "Debería ser más eficiente que el último que utilizamos allí en febrero, por lo que también debería darnos algo más de rendimiento", prometía Otmar Szafnauer, jefe de Alpine, en el portal Motorsport-Total. Para evitar suspicacias, esta novedad estará instalada en los dos coches.

Este será el primer paso de un primer gran programa de evolución que culminará en Silverstone en julio. Para entonces, desde Alpine ya esperan estar enganchados a la zona alta de la tabla y dejar de pelear por rapiñar algunos puntos y hacerlo por la zona noble. No es lo que estaba previsto en 'El Plan' inicialmente, pero muchas veces los mejores planes salen solos.