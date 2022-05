Alpine dejó tirado a Fernando Alonso en Miami y lo admiten sin sonrojarse

La Fórmula 1 hace muchos años que se convirtió en una competición que se disputa tanto en los circuitos como en los despachos. El buen hacer de los responsables directivos es tan importante como el de los técnicos y los propios pilotos, tanto en cuanto depende de ellos reclamar posibles irregularidades, ilegalidades técnicas o fallos de los corredores.

Para ello hace falta que tengan pruebas... y Alpine falló estrepitosamente en este sentido (entre otros) en Miami con Fernando Alonso. El piloto asturiano perdió los puntos por dos sanciones, una tras golpear a Pierre Gasly y otra por saltarse dos veces la curva 14.

Si la primera no tenía mucha duda ("es justo", admitía Alonso después), la segunda sí podría haberse peleado ante los comisarios de la FIA. Demostrar que su piloto no se saltó la chicane para ganar tiempo, sino por un posible desgaste de neumáticos extra o precaución para evitar un accidente, habría evitado el castigo de 5 segundos que, a la postre, le mandó del 9º al 11º puesto. Por apenas 1 décima, Alonso no puntuó.

En una reclamación a la FIA se suelen tener en cuenta varios factores, pero cuando es en un incidente de este tipo suelen ser los mismos: declaraciones del piloto en cuestión y del responsable del equipo, lectura de telemetrías, imágenes de televisión si las hubiera y de la propia cámara 'onboard' del coche. Es vital lo que aporte la escudería en cuanto a datos de frenadas, aceleraciones, situación de neumáticos y demás elementos técnicos, ya que estos no dan lugar a interpretaciones u opiniones.

Alpine no presentó nada. Así lo han admitido ellos mismos, en un hilo en redes sociales en el que, en boca de Laurent Rossi, CEO de la marca, confiesan que no fueron capaces de llevar pruebas para la defensa de Alonso. Esto no exime al asturiano de su culpa, pero ni siquiera hubo opción a que no le castigaran.

A message from @Laurent_Rossi, CEO Alpine: “The Miami Grand Prix weekend did not disappoint and it was great to experience a new event with such a vibrant atmosphere.

(1/6) pic.twitter.com/Vj668CAhGv — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) May 11, 2022

Las palabras exactas de Rossi en las redes de Alpine no dejan lugar a la duda: no hicieron más porque no pudieron. El CEO, además, señala a la FIA por el accidente que tuvo Esteban Ocon el sábado y que le hizo perderse la clasificación, por lo que salió último en carrera.

¡Accidente de Ocon muy parecido al de Carlos Sainz!



El Alpine ha quedado muy dañado 😱#MiamiDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/hDuaMnSFuB — DAZN España (@DAZN_ES) May 7, 2022

El contrarrelato de Alpine sobre su GP de Miami

"El fin de semana del GP de Miami no defraudó y fue genial experimentar un nuevo evento en una atmósfera tan vibrante. Fue igualmente agradable organizar una carrera para igualar la anticipación y, desde la perspectiva del equipo, fue satisfactorio que los dos coches cruzaran la línea de meta entre los 10 primeros después de una clasificación comprometida por diversas razones.

En última instancia, estos escenarios dieron forma a nuestro fin de semana: Esteban, lamentablemente, se perdió la clasificación, aunque con suficientes medidas de seguridad, es probable que el coche hubiera estado bien, mientras que Fernando se encontró con el tráfico en una vuelta rápida. Esto es ciertamente difícil de aceptar ya que Fernando devolvió el tiempo durante la vuelta y no pudimos presentar las pruebas para aclarar la situación particular antes de que se emitiera la sanción.

Con la oportunidad de explicarnos, estamos muy seguros de que Fernando habría mantenido su noveno lugar. Iremos de nuevo el próximo fin de semana a España, donde estamos decididos a conseguir un fin de semana de carreras mucho más fino, más justo y demostrar el potencial real de nuestro conjunto".

Alonso necesita puntuar sí o sí

Si Alonso no esta al 100% y el equipo tampoco está cuando se le espera, es complicado que el rumbo dubitativo cambie. El dato es demoledor: desde su regreso a la Fórmula 1, el piloto español no había acumulado cuatro GPs consecutivos sin puntuar y la mala suerte solo explica parte de lo que ocurre.

El GP de España es una oportunidad de oro para reivindicarse. Alonso estará arropado por miles de aficionados, que se han encargado de que se cuelgue el 'no hay entradas' ya desde hace semanas, y tanto para él como para Carlos Sainz, que buscará su primera victoria en F1, supondrán un extra de empuje.