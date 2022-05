La insólita discusión de un portero con el árbitro en el sorteo de una tanda de penaltis: "No quería el azul, tira bien la moneda"

Los momentos de tensión son algo habitual en el mundo del fútbol y más cuando te estás jugando la victoria. En Argentina, una nueva escena ha dado la vuelta al mundo en el partido entre Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata.

Tras finalizar los 90 minutos reglamentarios y los 30 de tiempo extra, los dos clubes se vieron abocados a disputarse el triunfo en los penaltis. Motivo por el cual los capitanes de los dos equipos se reunieron con el árbitro.

Con todo listo para el sorteo, el colegiado escogió el color que iba a representar cada uno antes de lanzar la moneda y ahí llegó el gran problema. Una vez la lanzó, salió el color verde y favoreció a Argentinos Juniors.

Decisión con la cual no iba a estar de acuerdo Mariano Andujar, capitán y portero de Estudiantes. El guardameta le reprochó duramente su decisión al colegiado, recriminándole que él no había escogido el color azul.

"YO NO QUERÍA EL AZUL, SORTEALO OTRA VEZ". El INSÓLITO momento que protagonizaron Andújar y Echenique, en el sorteo previo a los penales entre Estudiantes y Argentinos, en la #CopaDeLaLiga. pic.twitter.com/cisE7gMLLS — SportsCenter (@SC_ESPN) May 12, 2022

“Por qué, si vos no me dejaste. Yo no elegí azul. No, no, no, no. Hacelo otra vez”, comenzaba Andujar con insistencia hacia el trencilla. “Yo no elegí azul”, continuó.

“Si vos tiraste la moneda, tirala bien, porque me vas a elegir el color vos. Pero por qué me vas a elegir el color vos”, terminaba el arquero del cuadro perdedor.

Finalmente, pese a las quejas de Andújar, el sorteo no se repitió. En los penaltis, se acabó imponiendo Argentino Juniors a Estudiantes por un resultado de 4-3.