El Levante sí hará pasillo al Real Madrid: "Nosotros somos un club noble"

El Levante afronta contra el Real Madrid un partido crítico para su futuro. Colistas a cuatro puntos de los puestos de salvación, una victoria ante los blancos sería un balón de oxígeno tremendo, también en lo moral, de cara a las últimas jornadas en las que agotar sus posibilidades. Pese a ello, no tienen ningún problema en transmitir valores como el respeto y el honor al campeón.

Es lo que dejó bien claro su joven entrenador, el italiano Alessio Lisci, en la rueda de prensa previa al encuentro. Le cuestionaron sobre el debate del pasillo, si ellos lo harán o no, después de que el Atlético se negara a hacerlo en el derbi arguyendo que sería una humillación para ellos. Esta idea translució incluso en una pancarta en la fachada del Wanda Metropolitano.

Lisci, en cambio, explicó por qué el Levante sí lo hará. "Iremos en la línea del Barça, haremos pasillo al Madrid. No veo problema. Es lo justo, nosotros somos un club noble. Han hecho un gran trabajo", elogió.

El Levante lleva una temporada muy complicada, pero en los últimos seis partidos han sumado tres victorias y un empate. Después del encuentro contra el Madrid tendrán uno que será casi una final, ya que es contra el Alavés (que son penúltimos), para acabar la campaña contra el Rayo Vallecano. Todo lo que no sea sumar en dos de los tres partidos que les queda será complicarles muchísimo la continuidad en Primera.

En cualquier caso, y pese a la dificultad, el Levante no va a dejarse ir contra el Madrid. "Tenemos la ventaja de que hemos vivido prácticamente así toda la temporada: 'si no ganas, estás descendido; si no ganas, estás descendido'. Así que es un partido más de esta forma, a nivel mental es un equipo de una fortaleza descomunal. Este aspecto no me preocupa y creo que no nos va a afectar. Evidentemente, nos enfrentamos a un rival muy bueno. Y dependerá de muchas más cosas el resultado final", analizó Lisci.