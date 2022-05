Rafa Nadal y su cambio de mentalidad obligado por la lesión crónica que sufre

Rafa Nadal confesó que, debido a la lesión que le apartó de las pistas el pasado marzo durante casi dos meses, no piensa en una posible semifinal contra el serbio Novak Djokovic porque no contempla el torneo a "largo plazo" porque está más centrado en el "día a día".

"Si me enfrentara a Djokovic sería una gran noticia porque significaría que he ganado varios partidos, pero no me preocupa tanto el torneo a largo plazo como me preocupa el día a día", declaró a EFE en rueda de prensa tras su victoria contra el estadounidense John Isner en segunda ronda.

"No tomo estos torneos como preparación para ningún otro, porque son eventos históricos. Pero ahora estamos en una perspectiva diferente tras la lesión. Estoy más centrado en mi mejora diaria más que en los rivales, pensando en lo que tengo que hacer para mejorar, aunque lo más importante es sentir que estoy en una línea ascendente", explicó.

Centrado en recuperar su mejor versión

Nada más terminar su partido ante el estadounidense, el balear ha completado una sesión de entrenamiento: "He hablado claro desde mi vuelta. Quiero recuperar las mejores sensaciones y recuperar cosas que he perdido. Necesito entrenar el máximo para estar bien en dos semanas. Mañana es lo importante, pero no puedo permitirme perder oportunidades de recuperar".

"Lo mejor de este miércoles es que he ganado el partido. Tengo que mejorar, no queda más que trabajar y ojalá que el físico me permita llegar al objetivo. Cada victoria ayuda, necesito encontrar cosas en rachas positivas. El objetivo es volver a jugar sin tener que pensar demasiado", dijo.

Su próximo rival en Roma será el canadiense Denis Shapovalov, al que ya se midió en la pasada edición en la misma ronda: "El año pasado tuve mucha suerte, me tuvo en sus manos. Fue casi un milagro".

Nadal, que defiende corona en Roma, fue preguntado, de nuevo, si piensa que tiene similitudes con Carlos Alcaraz, flamante campeón de abierto de Madrid, cuando tenía su edad: "No lo se. No puedo estar hablando todo el día de lo que puede ser o de lo que será. No me acuerdo de cómo era yo con 19", expresó el balear.

Elogios a Alcaraz

"Dejémosle disfrutar su carrera personal, es su momento personal. Es lo que es, y es fantástico. Diferentes momentos, diferentes carreras y diferentes maneras de encarar las cosas, porque los tiempos cambian. Estoy muy contento de tener un jugador como él en mi país", zanjó.

Sobre el rumor que existe de la posibilidad de eliminar los puntos para el ránking en Wimbledon debido a la negativa del torneo a permitir participar a los jugadores rusos, el manacorí aclaró que no tienen una opinión formada sobre el tema y por eso no habla: "No tengo una opinión clara sobre el tema y no quiero declarar nada. Tenemos que estar en contacto con Wimbledon y proteger a todos los jugadores de la ATP y WTA y jugar en beneficio de todos los jugadores".

"Estoy en Roma, Wimbledon está a varias semanas. Trabajamos para defender a todos los jugadores. Nada beneficiará a todos y nada es perfecto, no a todo el mundo le parecerá bien la decisión final", señaló.

Además, el tenista valoró la organización de la temporada: "Estoy a favor que los calendarios sean de doce meses. Que haya torneos los doce meses, hace que haya más gente trabajando, y esto hace que nuestro deporte sea más grande".

"El problema es que tenemos en once meses torneos importantes, lo que deja a los jugadores sin una ventana de dos meses para decidir si paramos o no y no vernos perjudicado en el ránking", sentenció.