Los detalles de la visita exprés de Mbappé a Madrid... y cómo regateó al presidente del PSG

Kylian Mbappé ya conocía Madrid por las visitas con el PSG, pero hasta ahora no había trascendido un viaje de placer a la capital española. Su día en la que puede ser su ciudad a partir del próximo verano revolucionó a todo el mundo, y eso que apenas duró unas 12 horas.

Los detalles del viaje exprés del astro francés dan para mucho. Llegó a media mañana a la terminal privada del aeropuerto de Madrid Barajas, junto a su compañero Achraf Hakimi, el estilista Brice Tchaga y otros amigos. Primero comieron en el restaurante 'Leña', de Dani García, que fue donde le cazaron inicialmente. Pero el día no acabó ahí.

Tras una larga sobremesa, Mbappé y su séquito fueron a dar una vuelta por la ciudad y hacer unas compras, antes de pensar en la cena a una hora temprana (al menos en términos españoles).

Para no repetir restaurante, empezó a pensar dónde podía ir y para ello solicitó a sus asistentes que buscasen algunos que se adaptasen a sus necesidades de privacidad, nivel de la comida, etc. Según el periodista de AS Manu Sainz, uno de los ayudantes del futbolista visitó hasta seis establecimientos en los que mandó fotos y le informó de la situación... incluido un susto: en uno de esos restaurantes estaba el mismísimo Nasser Al-Khelaifi.

Edu Aguirre, en 'El Chiringuito', dio más detalles sobre esto. El delantero francés llegó a hacer reserva en ese restaurante... y la prensa se enteró. Evidentemente, la foto de Al-Khelaifi con Mbappé cenando en Madrid habría dado mucho juego, por lo que el futbolista, algo molesto por la presencia de los medios, decidió cambiar de establecimiento en el último instante.

Tras esta visita, mucho más mediática de lo que Mbappé hubiera deseado, tanto él como su séquito se fueron de vuelta a París... si bien no se descarta que vuelva pronto. Esta vez, acompañado de su familia y representantes para firmar lo que tenga que firmar con Florentino Pérez.