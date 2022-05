La carta del restaurante de Dani García donde comió Mbappé: asados y espetos de carne

Ya nos había quedado claro que los deportistas tienen, no solo una muy buena relación con la comida sino también con los restaurantes, algunos hasta el punto de hacerse empresarios de la hostelería.

Puestos a decir verdades, en nuestro país se come bien, o mejor dicho, muy bien, y visitar la capital es una muy buena ocasión para hacer una ruta gastro de esas que merecen la pena.

Algo así ha debido pensar el jugador del PSG Mbappé, que ha aprovechado su visita a Madrid para comer en uno de los restaurantes de Dani García. Junto con el también futbolista Achraf, este lunes Mbappé se ha dejado ver saliendo de Leña, uno de los restaurantes más baratos del chef malagueño Dani García.

Comer como futbolistas

Llevar el sello de Dani García es un triunfo asegurado, y este restaurante no iba a ser menos. Con una carta de lo más completa, ubicado en el hotel Hotel Hyatt Regency Hesperia, Leña es considerado uno de los asadores más revolucionarios.

Con precios comprendidos entre los 6 y los 22 euros, la carta se inicia con entrantes a la brasa como kebab de cordero, mollejas, carpaccio curado, steak tartar, bimi asado o aguacate de Málaga a la brasa.

El plato fuerte de Leña son los yakipinchos o espetos de carne, con precios de entre 10 y 35 euros donde probar desde el yakipincho de meatball hasta el yakipincho de wagyu.

Como buen asador no podemos dejar de tomar una buena pieza de carne como pluma de cerdo ibérica, presa ibérica, lomo de wagyu, chuletón de vaca vieja o chuletón de buey.

Que sea un asador no quiere decir que no haya lugar para el pescado, como lubina o lomo de salmón con guarniciones como puré de patata, mc and cheese, espinacas a la crema, cebolla gratinada con trufa o pimientos del piquillo.