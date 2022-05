La Federación Francesa avisa a Mbappé: si no acepta sus condiciones, no recibirá dinero de la publicidad

Kylian Mbappé sabe que es una pieza extremadamente codiciada por todos en el mundo del fútbol. Hace poco más de un mes, se plantó ante la Federación Francesa y la explotación de sus derechos publicitarios. Y no ha tardado en hablar el máximo dirigente de la propia federación.

Noël Le Graet ha lanzado un duro mensaje al delantero del PSG tras su negación a participar en los distintos eventos publicitarios de la selección francesa durante el parón.

“Si no acepta la forma en que funciona la selección, no recibirá dinero, eso es todo. Los jugadores reciben el 30% de lo que da la FIFA", aseguraba Le Graet en una entrevista con 'L' Equipe'.

El presidente de la Federación Francesa quiso hacer una comparación con otros pesos pesados del combinado nacional como Lloris o Varane. Lloris es un hombre respetable. También Varane me dijo: "Presidente, no queremos cambiar". Igualdad perfecta. No hablamos de dinero", apuntó.

También señala a una persona en concreto: la abogada de Mbappé. "Para su ella, los contratos con los jugadores están supuestamente obsoletos. Esto no es cierto. Pero, repito, lo que me tranquiliza es la actitud general de los jugadores..", añadía.

"Y Kylian, francamente, no me hago el tonto, me gusta mucho. Creo que respeta a la federación. El fútbol no es un deporte individual”, terminó Le Graet.