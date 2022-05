La caballerosa respuesta de Ancelotti sobre la decisión del Atlético de no hacer el pasillo

La polémica sobre la decisión del Atlético de Madrid de no hacer el pasillo al Real Madrid sigue coleando. Simeone zanjaba cualquier asunto relacionado con ello, respaldando la decisión de su club de no hacerlo en rueda de prensa.

Y no se ha hecho esperar la respuesta de Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid. De una manera muy elegante y respetuosa, el italiano se ha mostrado a favor de la decisión tomada por su rival del domingo en el derbi.

"Como dije, como italiano no estoy tan acostumbrado a esto y el respeto para esta entidad haga lo que haga seguirá siendo el más alto", apuntaba el italiano sobre el asunto.

"Además el Atlético de Madrid es un club vecino y amigo, al que respetamos mucho a sus jugadores, a su entrenador y a su afición. Si lo hacen bien, si no lo hacen no pasa nada. Respetamos todo lo que hagan", agregó.

Ancelotti no tuvo reparos en hablar de su futuro como entrenador y volvió a demostrar que está muy a gusto en el Real Madrid. "Si todo va bien me quedaría hasta los 80, si no me vuelvo loco, Cuando pare con el Madrid, puedo plantearme parar. Encontrar además un club mejor que este va a ser complicado".

También dejó una novedad en el once para enfrentarse al Atlético de Madrid, donde Lunin es el único titular asegurado hasta el momento. "Está bastante bien, con algunas dudas pero hemos tenido dos días de descanso y el once lo voy a pensar mañana. Sacaremos al mejor equipo y lo único seguro es que va a jugar Lunin", concluyó.