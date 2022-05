Simeone vuelve a dejar claro que no harán el pasillo al Madrid: "Tengo mucho más respeto por nuestra gente"

El Atlético de Madrid hacía oficial hace unos días que no iba a realizar el pasillo al Real Madrid, campeón de liga el pasado fin de semana, en el duelo que les enfrenta en la trigésimo quinta jornada del campeonato liguero.

Una gran polémica ha rodeado a la decisión tomada por el conjunto rojiblanco, que antes de anunciarla, ya había dejado entrever a través de sus jugadores que no había intención de realizarlo. Poco más de un día antes del partido, Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético, ha vuelto a refrendar la posición del club.

"Felicitar al Real Madrid, a los futbolistas, al cuerpo técnico, porque ha hecho un grandísimo trabajo Respeto por el Madrid que acaba de salir campeón, pero tenemos mucho más respeto por nuestra gente, que es la que está con nosotros", apuntaba el argentino sobre el asunto.

📡🎥 #𝗔𝗧𝗠𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛



▶️ ¡Escuchamos, 𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼, las palabras de @Simeone antes del derbi ante el Real Madrid! https://t.co/mUru8sbLrW — Atlético de Madrid (@Atleti) May 7, 2022

También quiso asegurar que el equipo se aleja de toda polémica que los rodee para intentar afrontar de la mejor manera su lucha por asegurar la Champions League. "Intentaremos llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño. Y tratar de evadirnos de todo lo que se está hablando en torno a la situación", aseguró.

Además, también señaló que el pasillo depende de cada país, destacando que en Argentina no se realiza. "Son formas de vida. No sé si en otros campeonatos del mundo se representa esto. Cada sociedad es diferente y la española tiene en este pasillo una muestra de felicitación al rival como ejemplo, pero de donde vengo yo no se utiliza", concretó.

La importancia de sus encuentros frente al Real Madrid quedaron plasmadas en la rueda de prensa del técnico del Atlético. "Es un rival que es muy fuerte, seguimos viendo en el día de hoy la fortaleza que tienen. Siempre es emocionante enfrentarte a un rival importante como es el Madrid y después de salir campeón", sentenció.