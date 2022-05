La reacción de Pep Guardiola cuando le preguntan por el pasillo al Real Madrid

La polémica sobre si el Atlético debe hacer honores al Real Madrid con un pasillo al campeón de LaLiga ha trascendido a la Champions League. En concreto, a la rueda de prensa de Pep Guardiola previa al encuentro entre el Manchester City y el conjunto blanco.

Hasta en dos ocasiones tuvo que responder el entrenador, que no entendía mucho (o así lo parecía) por qué le cuestionaban al respecto. "Me incumbe la Champions, LaLiga... no tengo opinión", intentó esquivar el entrenador catalán, que luego ante la insistencia del periodista sobre si su equipo le hará pasillo al conjunto blanco, se vio aún más sorprendido. "¿Cómo? ¿Nosotros? Es una cuestión de la UEFA", respondió.

En la segunda pregunta al respecto se extendió más, aunque seguía mostrándose asombrado por verse cuestionado al respecto. "Entiendo que me pregunten sobre una cuestión de LaLiga, de la que el Real Madrid es campeón, cosa que a través del club con su portavoz que soy yo felicitamos, pero esto es la Champions League, es una cosa que me es lejana", zanjó definitivamente.

La negativa del Atlético de Madrid a homenajear al campeón de LaLiga en el derbi del próximo domingo ha generado una gran polémica, no solo por el hecho en sí, sino por quién está elevando el tono al respecto.

¿Debe el Atlético hacer pasillo al Real Madrid por el título de Liga? Sí, es una muestra de respeto y deportividad. No, no tienen por qué hacerlo si no quieren.

Muchos aficionados acusan a los periodistas de fabricar esta polémica para calentar el derbi, ahora que ha perdido mucho interés deportivo ya que el conjunto blanco ya ha ganado el título, lo que ha derivado en unas duras críticas a los reporteros que han preguntado a Guardiola al respecto pese a que era en una rueda de prensa de otra competición.