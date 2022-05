'Canelo, al descubierto', el documental definitivo sobre la vida de uno de los mejores boxeadores de la historia

Los aficionados al boxeo pueden disfrutar ya del documental Canelo, al descubierto, disponible en DAZN, que repasa la trayectoria de Canelo Álvarez, desde sus humildes inicios hasta convertirse en uno de los púgiles más grandes de la historia. El mexicano se enfrenta este fin de semana a Dmitry Bivol por el título del semipesado de la WBA, un combate que podrá seguirse en directo y bajo demanda en la misma plataforma de streaming a partir de las 02:00 de la madrugada del sábado al domingo.

Canelo ya es el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), The Ring, de la Organización Mundial del Boxeo (WBO), que obtuvo ante Saunders, y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Su objetivo estaba claro desde un principio: "Las peleas son una motivación para mí. Siempre me preparo al 100% para ganar. Y más que nada quiero seguir haciendo historia en el boxeo y ser uno de los mejores peleadores de la historia".

En el primer capítulo de Canelo, al descubierto, el púgil, uno de los más laureados de todos los tiempos, repasa cómo fue su infancia. "Todos tenemos nuestra historia, nunca sabes exactamente lo que va a pasar, pero siempre me imaginé lo mejor. Mi infancia fue corta, pero muy buena. No tenía muchas cosas, pero era lo único que conocía, ¿por qué iba a ser infeliz?", explica el mexicano. "Como mi papá no tenía casa propia, nos cambiábamos de un pueblo a otro, rentábamos una casa, luego otra…Tener tantos hermanos más grandes que yo, te hace ser competitivo en la vida también. Siempre era yo el más chico, entonces tenía que echarle más ganas obviamente".

Canelo también alude a sus primeros pasos laborales antes de dar el salto al estrellato desde el cuadrilátero. "Empecé a trabajar vendiendo paletas en los camiones con mi papá. Y en Juanacatlán, trabajé en los ranchos, dándole a los cerdos, a las vacas, ordeñando, sembrando…", explica el boxeador, a quien acompañan en este documental sus entrenadores y su hermano, entre otros.

El Presidente de Matchroom, Eddie Hearn, también aparece en la cinta y admite el espectáculo que genera Canelo como boxeador. "Los fans mexicanos son probablemente los más apasionados y conocedores del boxeo. Siempre llegan temprano a los recintos para ver las primeras peleas del evento. Aman su cultura, les gusta cantar y bailar, aman la música", explica. "En su pelea contra Avni Yildirim, tuvimos a J Balvin tocando. Él es una mega estrella. La caminata al cuadrilátero tomó 7 minutos, hubo fuegos artificiales espectaculares y 40 bailarines en el escenario. Y podías ver la cara de Yildirim, que no lo podía creer".

Para el mexicano, a pesar de todos los títulos ganados, su mayor logro es su familia. "Para mí es una experiencia muy bonita ser papá, creo que es de las cosas más bonitas que existen en la vida y poder disfrutar de tus hijos. Y para que al final, todo el sacrificio que haces, subirte a dar la vida arriba del cuadrilátero, lo haces por ellos. Para que estén orgullosos de ti, que sigan un ejemplo, el ejemplo que tú llevas", comenta.

Además, Canelo desvela las dificultades por las que atravesó tras ser padre con solo 17 años. "Hubo momentos muy complicados, donde no tenía ni para la leche, ni para los pañales, ni para ir a trabajar y entrenar… Pero de alguna manera u otra, lo hacía para salir adelante", describe el boxeador. "Creo que siempre le echo la culpa a eso, tener a mi hija me hizo un hombre más responsable, una persona más disciplinada aún de lo que era. Me ponía a pensar en casa: ‘Yo no quiero esto para mi hija, quiero algo mejor’, y siempre era mi ilusión darle lo mejor a mi hija".

El combate entre Canelo Álvarez y Dmitry Bivol será este sábado, 7 de mayo a partir de las 2:00 horas (madrugada del sábado al domingo en España). La velada, que podrá seguirse en directo y bajo demanda en DAZN, tendrá lugar en el T-Mobile de Las Vegas y contará con los comentarios del boxeador español Sandor Martin, que ‘regresa’ a un cuadrilátero tras su victoria ante José Félix Jr., aunque esta vez desde el micrófono. El barcelonés, que ya realizó las funciones de comentarista en el combate que coronó a Kiko Martínez como campeón del mundo de peso pluma, acompañará en la retransmisión a Jaime Ugarte y Emilio Marquiegui.