El emotivo discurso de Arón Canet que explica su amor por el motociclismo

La pasión de Arón Canet por las motos no tiene límites. El piloto fue uno de los diez implicados en el accidente que tuvo lugar en la carrera de Moto2 del GP de Portugal y como consecuencia tuvo que ser operado de una mano. Sin embargo, en lugar de mantenerse un tiempo alejado de los circuitos, el valenciano ha vuelto a ponerse el caso en el GP de España en Jerez.

"La mano está delicada. Duele. Hubiese firmado salir el lunes del quirófano, llegar aquí y quedar noveno el viernes, pero es complicado", explicó Canet tras los entrenamientos libres en el micrófono de DAZN. "Hay dos estrategias: o pegas pocas vueltas y guardas fuerzas para la mano o te adaptas a conducir la moto para que no te duela, y es lo que he hecho: llevar la moto con las piernas y con una mano. La mano izquierda ni se me cansa, porque la dejo apoyada, toco el freno de vez en cuando y ya está".

El esfuerzo que está realizando el piloto valencia al correr con una mano recién operada está siendo enorme, como él mismo describió. "Todas las curvas de izquierdas, todas las frenadas fuertes, cuando tocas un piano, en el borde del piano... Duele. Me operé el lunes del radio, también del meñique, no hablamos de él pero también duele como su madre", comentó Canet.

Una situación que ha llevado a Arón a tirar de su pasión por el motociclismo para no bajarse de la moto y seguir adelante pese a las adversidades. "Cuando tienes una pasión por algo... A mí no me pagan más por estar aquí, no me alaban más por estar aquí, ni me dan nada por estar aquí, simplemente es pasión, es disfrutar, es verme delante en el campeonato", explicó el piloto.

🗣️ "No me dan nada por estar aquí, es pasión. Si me tengo que morder y sufrir pues sufres porque al final esto es el motociclismo en estado puro"@aroncanet44 fue operado el lunes, pero su amor a las motos está por encima de todo ❤️#SpanishGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/8ZG4UIonHe — DAZN España (@DAZN_ES) April 29, 2022

"Estoy feliz con el equipo, con mi familia, con mi pareja, con todos... Entonces, todo fluye. Si tengo que venir, vengo. Y si tengo que sufrir, pues sufres y ya está. Por disfrutar y porque esto es el motociclismo en estado puro y tenemos que seguir hacia delante y no mirar atrás", concluyó.