Djokovic desvela la extraña enfermedad que ha sufrido y descarta el covid: "Estaba afectando a mi cuerpo y a mi metabolismo"

Novak Djokovic no pudo alzarse con el torneo de Belgrado tras caer en la final frente a Andrey Rublev. El serbio no pudo realizar una nueva machada y remontar su cuarto partido consecutivo. Tras caer derrotado, se mostró exhausto en una vez terminado el partido.

El número uno del mundo dejó una imagen poco usual en él. En el tercer set, cayó por un contundente 0-6 frente a su rival. Un resultado abultado que mostró el desfondamiento total de Djokovic, apartándole definitivamente de la lucha por el título.

Tras una titánica lucha en la segunda manga en la que se impuso por 7-6 (4), no le quedó fuerza alguna para tratar de mostrar resistencia a Rublev. El ruso, pupilo del español Fernando Vicente, se está mostrando prácticamente imbatible esta temporada y ya suma tres títulos este año.

Sin embargo, la derrota no fue lo más preocupante para el serbio. Djokovic dejó unas inquietantes palabras en la rueda de prensa posterior y desveló que sufre una enfermedad. "No se trata de coronavirus. No quiero dar más detalles, pero es algo que afecta a mi metabolismo. En Montecarlo ya me sucedió", apuntaba.

"Nunca me había pasado, igual en las primeras etapas de mi carrera, pero primero Montecarlo y luego aquí. Por eso creo que está relacionado con la enfermedad que he pasado, que fue algo duro físicamente y también en salud", terminó de sentenciar Djokovic sobre los problemas que le azotan.

Una explicación a la derrota sufrida en Montecarlo a las primeras de cambio frente a Alejandro Davidovich y las dificultades que ha tenido en Belgrado en todos los partidos disputados.