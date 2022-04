Djokovic, tras su derrota ante Davidovich: "Si no sientes las piernas, es imposible... me quedé sin gasolina"

El serbio Novak Djokovic reconoció la superioridad del español Alejandro Davidovich, con el que este martes perdió en la segunda ronda del Masters 1.000 de Montecarlo, y se mostró preocupado por el desplome físico que tuvo en el tercer set y que le supuso la derrota.

Djokovic disputaba en el Country Club su cuarto partido de la temporada. El Masters 1.000 de Montecarlo era su segundo torneo del año. El primero desde febrero, cuando perdió en los cuartos de final del de Dubai contra el checo Jiri Vesely.

"No me gustó cómo me encontré físicamente en el tercer set. Me quedé sin gasolina totalmente. No fui capaz de mantener los intercambios. Si no sientes las piernas, es imposible. Tengo que encontrar con mi equipo la manera de volver a acercarme a mi mejor nivel en el próximo torneo", indicó el serbio, que afrontará a continuación el torneo de Belgrado.

El número uno del mundo felicitó a Davidovich. "Esta vez fue mejor. Yo estuve siempre en el alambre, por detrás en el marcador. No tuve muchas opciones. Pude romper su saque en alguna ocasión más pero no los aproveche. Después, me hundí físicamente. No podía moverme".

Djokovic, apartado de la competición en gran parte del tramo inicial de la temporada, podrá participar en los torneos de tierra con cierta regularidad. Roland Garros es su objetivo.

"Estoy decepcionado por perder y sentirme de esta forma en la pista. Pero tengo que recuperar la forma para Roland Garros que es el gran objetivo en tierra batida", dijo. "Ya sabía que me iba a costar sentirme bien. Normalmente ha sido así y me ha costado adaptarme en los primeros torneos de tierra".

El número uno del mundo se sintió frustrado por su vuelta la competición. "La actitud fue buena y siempre mantuve la confianza de que podía remontar y ganar el partido. Peleé hasta el final. Pero estaba lejos de mi nivel. Tenía un rival que es un especialista en tierra, además. Esperaba un partido duro físicamente. Pero tengo que mirar adelante, ser optimista y mirar hacia Roland Garros", indicó.