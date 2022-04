Las lágrimas de Joaquín y sus hijas tras ganar la Copa del Rey: "Decíais que me iba a retirar y no iba a ganar un título"

Joaquín fue uno de los grandes protagonistas de la celebración del Betis de la Copa del Rey. La agónica victoria sobre el Valencia le dio al capitán verdiblanco un nuevo título que, a priori, debería ser el último de su carrera deportiva.

Tanto es así que incluso sus hijas tenían claro que podía ser una despedida gris. En un momento de la celebración de la Cartuja, antes de coger el trofeo, Joaquín se acercó a Salma y Daniela, que notablemente emocionadas, se abrazaron a él entre lágrimas.

"Me dijiste que me iba a retirar y que no iba a ganar un título. Aquí está", consoló el veterano jugador.

A sus 40 años (cumple 41 en julio), la gran duda está en si esta es la última temporada o no de Joaquín. El futbolista tenía previsto retirarse, pero en plena euforia de la celebración admitió que igual ahora se lo piensa.

Lo hizo en el micrófono de Juanma Castaño. Con una sonrisa que no le cabía en la cara, el gaditano le confesaba al periodista de Cope que se siente con fuerzas para seguir.

"¿Yo qué voy a hacer? ¡Seguir! ¿Me voy a ir ahora? ¿Ahora que empezamos a ganar? ¡Ahora me quedo!", admitió antes de irse a abrazar a sus hijas.