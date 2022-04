Piqué se quejó a Rubiales sobre los árbitros y el VAR... justo antes de un Clásico: "Estamos jodidos, hoy la han liado"

La nueva entrega que publica este jueves 'El Confidencial' sobre los audios intercambiados entre Luis Rubiales y Gerard Piqué revela una conversación sobre los árbitros y el VAR entre el presidente de la RFEF y el central del FC Barcelona.

En concreto, el diálogo filtrado se remonta a diciembre de 2019 y se produjo tras un empate entre el club azulgrana y la Real Sociedad que levantó cierta polémica arbitral, lo que llevó a Rubiales a preguntar a Piqué que cómo se sentía: "Jodidos, hoy la han liado", fue la respuesta del futbolista.

Rubiales entonces quiso ahondar en el sentir del defensa y le pidió que le explicar qué había pasado ya que, en sus palabras, no había "visto lo del VAR".

"Pues que no han consultado el VAR y era penalti clarísimo. Y los del VAR tampoco han dicho nada. Tendrían que haber avisado al árbitro", replicó Piqué, según detalla el citado medio.

"¿Sabes lo que pasa, Geri? Que o es clamoroso o... yo no lo he visto. Palabra de honor que yo no lo he visto. Estoy en Sevilla y... bueno, que en Sevilla también hay tele, pero que no lo he visto. Sé que os han pitado uno dudoso en contra, que si es dudoso no entran ni para bien ni para mal", respondía Rubiales, tratando de explicar los motivos por los que el colegiado no había recurrido al vídeo arbitraje.

Un discurso al que añadió una declaración de intenciones sobre su labor al frente de la RFEF: "Tú sabes que estando yo por medio no hay ni ganas de perjudicar ni de beneficiar a nadie", zanjó.

Cuatro días después, Barça y Madrid se vieron las caras en el Camp Nou, en un Clásico que acabó 0-0 y también con polémica arbitral: el equipo blanco se quejó incluso de manera institucional después de reclamar dos penaltis sobre Varane que ni el colegiado ni el VAR contemplaron.