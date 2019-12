Dardo de Butragueño por los penaltis a Varane y 'quiebro' de Guillermo Amor

El Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid disputado en el Camp Nou terminó sin goles, pero no fue por falta de ocasiones. A ellas hay que sumar los posibles penaltis cometidos sobre Raphael Varane en el primer tercio del encuentro. Dos acciones que pudieron desequilibrar la balanza pero solo crearon frustración en el bando madridista, hasta el punto de que el director de relaciones instituciones del Madrid, Emilio Butragueño, criticó el arbitraje.

El defensa francés recibió un plantillazo de Lenglet en una acción y, en el córner siguiente, fue claramente agarrado por Rakitic en un intento de evitar su remate.

Butragueño señaló que le resultó "desconcertante" la actitud del colegiado Hernández Hernández en las dos acciones en las que Varane pudo ser objeto de penalti. Además, apuntó que "el resultado no refleja lo ocurrido en el terreno de juego" porque el Madrid "mereció ganar claramente".

El exfutbolista no escondió que “nosotros somos partidarios del VAR, la tecnología tiene que estar presente para ayudar al árbitro. Es imposible que se vean todas las jugadas, el VAR interviene cuando la jugada es clarísima, por eso es desconcertante, ¡caray! Seguramente el árbitro no lo haya podido ver, pero es difícil de entender que la tecnología no se utilice en este tipo de jugadas".

Butragueño también se refirió al gol anulado a Gareth Bale en la segunda mitad y reconoció que “en este caso no es clarísima, ahí lo dejo a vuestra opinión. En las otras dos sí y lo digo como aficionado al fútbol ya no como representante del Real Madrid. Creo que el VAR tiene que intervenir, pero me imagino que cuando se lo piden al árbitro es porque para ellos será muy clara. Imagino que es esa connotación pero cuando ves las imágenes te llama la atención".

Amor regatea la polémica

El representante del FC Barcelona, Guillermo Amor, no quiso pronunciarse sobre los posibles penaltis cometidos sobre Varane: "No voy a interpretar las jugadas porque no va con nosotros".

El excentrocampista culé admitió que "el otro día lo hicimos porque sí iba con nosotros", en referencia al posible penalti a Piqué en el último minuto del partido contra la Real, y se limitó a decir que "es una cosa que si ellos lo ven así, son ellos los que se tienen que quejar".