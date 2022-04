Joan Laporta, sobre las entradas del partido contra el Eintracht de Frankfurt: "El club no es culpable, pero sí el máximo responsable"

Joan Laporta convocó una rueda de prensa para tratar el asunto de la venta de entradas para el partido de Europa League entre el FC Barcelona y el Eintracht de Frankfurt, tal y como explicó el propio presidente. "Os he convocado para informar de las dudas que tenían relacionadas con las entradas del partido contra el Eintracht de Frankfurt". A partir de ahí comenzó con su argumentación.

"Me gustaría empezar agradeciendo a los barcelonistas que asistieron al partido. Era Semana Santa y tengo que agradecer de corazón a los socios que fueron al partido del Eintracht y a los de ayer también. El ambiente que ayer hubo en el campo es de agradecer", empezó Laporta. "Quiero pedir disculpas a los hinchas que vivieron una situación desagradable. Dichos estos agradecimientos y disculpas vamos a explicar lo ocurrido".

El presidente del FC Barcelona informó de que el sistema de venta de entradas se colapsó por culpa de los intentos de adquirir tickets desde Alemania. "La gestión y venta de entradas irregulares son entradas con un mecanismo de control que no admitía tarjetas de crédito alemanas. Se intentó comprar entradas desde Alemania 27.201 veces. Lo intentaron varias veces, hasta 8 veces. Lo que pasó es que el sistema se desbordó".

Juli Guiu, vicepresidente del área de marketing, detalla los datos de aforo del Barça - Eintrach pic.twitter.com/TIee2YsWsu — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 19, 2022

"También observamos que de los abonados que asistieron hubo un mal uso del abono. Hay un grueso de esas entradas que acabaron en manos de alemanes. Es triste porque los que amamos al Barça nos cuesta imaginar que un abonado ceda su entrada a aficionados del equipo rival. Todo eso sucedió y será objeto de análisis. Me gustaría referirme a que el sistema usado es un sistema heredado por la Junta anterior. Pensábamos que los mecanismos de control funcionarían, pero en partidos como el del Eintracht los grupos organizados para la reventa de entradas pudieron conseguir su objetivo. La seguridad privada del club habitualmente funciona, pero cuando se desbordó".

El jefe de seguridad del FC Barcelona explicó también el tratamiento que se dio al partido para aclarar algunas quejas sobre incidentes antes y después del partido, así como durante el mismo. "El dispositivo de seguridad era el mismo para los partidos de alto riesgo. Nuestra preocupación estaba destinada a los 5.000 aficionados alemanes. Teníamos drones controlando el perímetro y vimos que la situación no era lo esperado. Todo eran camisetas blancas. Empezamos a entender que la situación no era la idónea y que tendríamos un alud de aficionados alemanes. Dada esta situación el cambio de cultura respecto al fútbol es distinto. Ellos entran antes al estadio y tienen la costumbre de estar de pie animando, mientras que nosotros estamos sentados", comentó.

Lluis Miquel Venteo, director de Seguridad, explica las incidencias a lo largo del Barça-Eintracht pic.twitter.com/XU4MrzJkV3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 19, 2022

Ante este tipo de situaciones, Laporta anunció que, a partir de ahora, las entradas para los partidos del FC Barcelona considerados de alto riesgo serán nominativas. "El club no es culpable de lo que ocurrió, pero es el máximo responsable de procurar que en los partidos que viene no vuelva a ocurrir. Quiero insistir en que el club no vendió entradas a los alemanes. Eso lo provocó todo lo que hemos descrito hasta ahora. Como somos los responsables, tenemos que tomar medidas. En los partidos de alto riesgo pondremos las entradas nominativas. Eso será digital".

Joan Laporta: “El Club no es culpable, pero sí el máximo responsable. Y como somos los responsables, debemos tomar medidas para que no vuelva a pasar” pic.twitter.com/CpgbPpDK9U — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 19, 2022

El jefe de seguridad del Barça justificó el uso de este nuevo sistema. "Es un cambio de cultura. La gente está acostumbrada a llevar la tarjeta, pero ahora necesitaremos que haya una trazabilidad, que sepamos quién es el destinatario final", comentó.

Lluis Miquel Venteo explica la propuesta del nuevo sistema digital de entradas nominales pic.twitter.com/BWboqPIEz9 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 19, 2022

Unas palabras que sirvieron de puente para que Laporta cerrase la comparecencia antes de la rueda de preguntas. "Queremos fomentar la asistencia. Hemos creado un grupo de trabajo para ello. Siguiendo unos criterios establecemos unas medidas que acabaran siendo consensuadas por todos. Tendremos que ser más estrictos. Las medidas irán en esta decisión. Conclusiones: esto lo hacemos en un acto de transparencia, entendemos que es propio de una gestión correcta. Queremos que esto no vuelva a ocurrir. El club no ha vendido entradas a los alemanes, excepto las 5.000 obligatorias por UEFA. Hubo un error informático que hizo que llegaran entradas a los alemanes, pero se solucionó muy rápido. Consideramos que el club no es culpable, pero sí máximo responsable. Tenemos una nueva prueba el viernes, que tenemos un nuevo partido internacional".