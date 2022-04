Lo tortuoso de tener a Hamilton como compañero de equipo: "Casi mata a Rosberg y Alonso nunca se recuperó"

Heikki Kovalainen ha recordado sus tiempos de compañero de Lewis Hamilton en McLaren en una charla con 'Talksports' y ha analizado los comportamientos competitivos del británico, lo que en ocasiones conlleva cierta dificultad de convivencia en la misma escudería.

"Te quedas sin energía y ese fue mi caso, no tenía suficiente margen en mi capacidad para hacer los tiempos y las carreras que él hizo, así que no fue fácil. Su nivel es tan alto que incluso para súper talentos como Verstappen requiere mucho esfuerzo, mucha concentración, mucha energía, y no todos pueden con eso, es tan simple como eso", explicó el finlandés.

Ese talento y el deseo irrefrenable de explotarlo es lo que, según Kovalainen, pasó factura a sus demás compañeros: "Creo que Rosberg tuvo que usar todas las herramientas de su arsenal para poder vencer a Lewis y eso casi lo mata, él mismo lo dijo, no podría haber hecho otra temporada como esa o estaría muerto".

Sin embargo, Heikki sí se llevaba bien con él, por un motivo muy concreto: "Nunca supuse una amenaza para él", explica. En cuanto a la complicada relación entre Hamilton y Alonso antes incluso de que compartieran box en McLaren, el finlandés considera que es algo que aún hoy le pesa al piloto asturiano:

"Desde los años de los dos campeonatos con Renault, siempre ha hecho el movimiento equivocado y, a veces, me pregunto si el detonante fue la sorpresa de la velocidad de Hamilton. Renault estaba en una especie de pendiente descendente y solo estaba tratando de ponerse al día, pero después de eso y nunca se recuperó realmente", sentencia.