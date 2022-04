Lewis Hamilton quiere su propio biopic después del 'éxito' de la bofetada de Will Smith en los Oscar

La película King Richard (El método Williams en España) está recientemente en boca de todo el mundo, por su calidad cinematográfica y por la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar. La cinta que cuenta la historia del padre de las tenistas Serena y Venus Williams ha calado hondo en el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton y el británico ha declarado que estaría encantado de tener su propio biopic.

Aunque Hamilton tiene su propio documental, producido por él mismo, ahora quiere ir más allá y se marca una película biográfica como objetivo. "Tenemos este documental en el que estamos trabajado y creo que simplemente tienes que hacer todo en el momento oportuno", dijo Hamilton.

"El documental es en lo que estoy centrado ahora mismo. Creo que las historias están ahí para perdurar en el tiempo. Es importante. Creo que se puede aprender mucho. Y como he dicho, si puedes tener un impacto positivo en la gente, aunque sea nada más que en una persona o familia, sería increíble", amplió el piloto.

Eso no quita que en un futuro no contemple la idea de un biopic. "Creo que sí, que quizás intente hacer lo mismo [que con King Richard]. Me siento inspirado por lo que hizo Will Smith junto a su equipo", aseguró Hamilton.