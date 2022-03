Al-Khelaifi, presidente del PSG: "¿La gente se muere en Ucrania y nosotros nos peleamos por la Superliga?"

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, concedió una entrevista a la BBC en la que abordó de nuevo el tema de la Superliga, a la que se opone, y dio detalles sobre su último encuentro con Florentino Pérez.

Sobre la intención de Real Madrid, Barcelona y Juventus de crear una liga europea, Al-Khelaifi fue tajante: "Saben que no hay ninguna posibilidad", dijo, además de considerar que hay más cosas importantes de las que preocuparse ahora.

"La gente se está muriendo en Ucrania y no tiene dónde dormir, ¿y nosotros nos peleamos por la Superliga?", añadió el dirigente del club parisino, que siempre ha sido contrario a la posible nueva competición.

Revela, además, que el PSG fue invitado a la Superliga pero decidieron rechazarlo: "Podría haber aceptado el cheque de 400 millones. Me invitaron. Luego, cuando dije que no, dijeron que no me habían invitado, eso los resume".

Su último encuentro con Florentino Pérez

Con motivo del partido de octavos de final de Champions que enfrentó al PSG y al Real Madrid, Al-Khelaifi y Florentino tuvieron ocasión de hablar del proyecto, aunque, a juzgar por lo que explica el catarí, no fue un encuentro fructífero:

"Florentino Pérez habló conmigo en el partido de la Liga de Campeones y me dijo: 'Tenemos que llegar a un punto en el que podamos hablar contigo'. Fui muy duro con él. Le dije que estaba encantado de hablar, pero si iba a hacer cosas a mis espaldas, no me interesa", zanjó.