Carlo Ancelotti da positivo en Covid: ¿podrá estar en el banquillo del Real Madrid ante el Celta? ¿Y en Champions?

Carlo Ancelotti se ha contagiado de Covid-19, según ha confirmado el Real Madrid en un escueto comunicado sin dar más detalles. El entrenador italiano, de 62 años, está sin síntomas.

La gran duda ahora es si estará en Balaídos para el partido del fin de semana contra el Celta de Vigo. Desde el pasado lunes se eliminaron las cuarentenas obligatorias para positivos en Covid, por lo que oficialmente no habría ningún problema para que lo hiciera.

Según varios medios, todo apunta a que el técnico no esté el fin de semana en Vigo. Aunque por protocolo de LaLiga no habría problema, Ancelotti ha decidido guardar una cuarentena voluntaria hasta que pase la infección. Otro asunto bien distinto es el de la Champions del próximo martes ante el Chelsea en Londres: si da positivo, no viajará.

Ancelotti dio positivo en los test que realiza el club de manera rutinaria a sus jugadores, entrenadores y demás trabajadores. Este martes dirigió el entrenamiento con normalidad, pero será su hijo Davide el que lo haga este miércoles y el resto de la semana.