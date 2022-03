Shaquille O'Neal y su grave problema de salud: tiene que dormir conectado a una máquina

La vida de Shaquille O´Neal ha cambiado radicalmente. Así lo asegura el ganador de cuatro anillos en la NBA en una entrevista a GQ. El motivo de ello es una enfermedad llamada apnea del sueño, que le ha privado de su libertad a la hora de dormir.

O'Neal aseguró que llevaba más de diez años sin realizarse un chequeo médico, concretamente desde su retirada. “Cuando juegas, vas al médico para que te revise y te haga un examen físico, ¿no? Pero yo llevo sin jugar 11 años, así que si no estaba jugando, para qué iba a ir al médico, ¿no?”, señalaba.

Sin embargo, tras llevar a cabo dicho chequeo, recibió las peores noticias. "Oye tío, tienes apnea del sueño. La apnea del sueño puede causar hipertensión o accidentes cerebrovasculares, podrías morir". Yo dije: "¿Qué?" "Podrías morir", explicaba tras su reunión con el médico.

La apnea del sueño es el principal motivo para que duerma conectado a una máquina y evite de esa manera cualquier efecto secundario de la enfermedad durante sus horas de descanso, como un posible accidente cardiovascular.

Cambio de hábitos obligado

Como motivo de su enfermedad, el ex jugador decidió dar un giro de 180º a su vida y empezar una vida mucho más sana. “Ahora solo como frutas, batidos de proteínas, ensaladas, pescado, pollo, espárragos y otras verduras. Todo en porciones muy pequeñas y he empezado a ver cosas como un six-pack, que no veía desde que estuve en Miami en 2006”, sentenciaba.

Otro de los grandes cambios que ha dado a sus 50 años ha sido el dejar a un lado los analgésicos. "Mis riñones estaban muy débiles, así que ya no tomo más analgésicos. Cuando te golpean con la palabra muerte cambias muchas cosas”, matizó O'Neal.