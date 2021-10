Shaquille O'Neal y Charles Barkley la lían en directo con el Mundial de Globos de Ibai Llanos y Gerard Piqué

Todo o casi todo lo que hace Ibai Llanos se convierte en un fenómeno al instante, por lo que no es de extrañar que el Mundial de Globos que organizó junto a Gerard Piqué sea el último.

De un vídeo viral sacaron una competición que ahora ha llegado a dos de las mayores leyendas de la historia de la NBA, a los que el sentido del humor no les falta. Shaquille O'Neal y Charles Barkley demostraron que esta particular competición es muy divertida, y se atrevieron a retar a Ernie Johnson y Kenny Smith, sus compañeros en el programa 'TNT on NBA'. Aunque ya no tienen la agilidad de antaño (especialmente Barkley, al que le cuesta mucho andar en condiciones), ambos demuestran que están dispuestos a no dejarse ganar y a fe que lo logran.

“CHUCK YOU GONNA MOVE?!?” 😂



The Balloon World Cup comes to Studio J. #InsideTheNBA pic.twitter.com/w4eQVt592L — NBA on TNT (@NBAonTNT) October 27, 2021

Aunque Shaq acaba por los suelos contra el sofá, la pareja que forma con su excompañero acabó llevándose la victoria.