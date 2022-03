Los valores de Mbappé: su compromiso con la nutrición infantil le lleva a no participar en las acciones publicitarias de la selección

El delantero francés Kylian Mbappé rechazó participar en las acciones publicitarias con los patrocinadores de la selección de Francia por no querer asociar su imagen a determinadas marcas, según medios franceses.

Durante la concentración de la selección francesa para los amistosos de este viernes y el martes siguiente, los 23 jugadores de los "bleus" tenían programado este martes sesiones de fotos y vídeo para las marcas asociadas, pero el futbolista del París Saint-Germain (PSG) no acudió a la cita.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graet, llamó al futbolista, que no cambió de opinión, frente al descontento de los patrocinadores al tener que prescindir del jugador más mediático de los "bleus", apunta el medio RMC Sport.

Kylian Mbappé quiere un cambio en el acuerdo entre los jugadores y la FFF sobre la utilización de la imagen de estos últimos, que data de 2010, para tener un mayor control de la misma cuando están con la selección.

"Implicado en la nutrición de los niños, Mbappé no se siente cómodo con ciertas marcas asociadas a los 'bleus'", añade RMC Sport.

Las acciones publicitarias forman parte de las obligaciones de los internacionales. Cuando llegan convocados al equipo de Francia firman un documento en el que se comprometen a cumplir con los patrocinadores de la selección y a que se utilice su imagen a título colectivo.

No obstante, la decisión de Mbappé de no participar "no tendrá consecuencias a corto plazo" para el futbolista, según RMC.

El futbolista lleva varios meses de negociaciones infructuosas entre su familia, su abogada, Delphine Verheyden, y la directora general de la Federación francesa de fútbol, Florence Hardouin.