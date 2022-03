Benzema, baja confirmada para el Clásico: "No vamos a arriesgar, no lo hicimos en París"

El madridismo llevaba unos días conteniendo el aliento y, a poco más de 24 horas, se confirmó la mala noticia: Karim Benzema no estará en el Clásico. El francés llevaba con problemas físicos durante toda la semana, y se encontraba (como dice el tópico) entre algodones.

Las miradas estaban puestas en el entrenamiento de este sábado, pero cuando salieron los jugadores disponibles al césped de Valdebebas no estaba el '9'. De esta manera, se confirma que el galo se queda fuera de la convocatoria en la que tampoco está otro de los puntales de Carlo Ancelotti, Ferland Mendy.

Benzema se lesionó en el partido contra el Mallorca. Acabó el encuentro con fuertes molestias en el sóleo de la pierna izquierda, por lo que se ha mantenido al margen durante toda la semana. Ancelotti le necesita para el encuentro contra el eterno rival, consciente de que puede ser un golpe definitivo a sus aspiraciones y, sobre todo, un extra de moral. El futbolista estaba incluso dispuesto a renunciar a la convocatoria con Francia para el parón de selecciones para recuperarse al 100%.

Este viernes se había sometido a pruebas médicas que invitaban al optimismo, pero ver que no ha saltado a entrenarse ha sido muy elocuente sobre sus opciones. "Benzema y Mendy no estarán mañana y se quedan la semana que viene trabajando con nosotros. No vamos a arriesgar, no lo hicimos en Paris", explicó Ancelotti en la rueda de prensa.

De esta manera, se abre la gran incógnita de quién saldrá en el once inicial en el Bernabéu para el duelo más esperado de las últimas semanas. "Lo tengo decidido (quién será el '9'), pero no lo voy a decir", dejó caer el entrenador blanco. Todo apunta a que Vinícius será de la partida junto a Rodrygo y Asensio, pero también podría estar Isco de 'falso 9'.