Benzema, duda hasta el final para el Clásico y dispuesto a sacrificar Francia por el Real Madrid

Karim Benzema será duda hasta el último momento para el Clásico del domingo ante el Barça en el Bernabéu. Aunque no ha trascendido el alcance real de las molestias que sufre en el pie el delantero, sí se sabe que no es optimismo precisamente lo que se respira por Valdebebas.

Benzema salió tocado del partido ante el Mallorca del pasado lunes y se ha entrenado con discreción en el interior de las instalaciones madridistas durante toda la semana, con el objetivo Barça marcado a fuego.

Sin embargo, el cuerpo técnico, los médicos y el propio jugador tienen claro que, si no está al 100%, no es conveniente forzar en un partido que, aunque siempre es especial por ser ante el eterno rival, no supone un escollo relevante para los blancos en su lucha por la Liga, máxime cuando están 15 puntos por encima del conjunto de Xavi.

En cualquier caso, hasta este sábado se estará esperando a un Benzema que es alma del actual Real Madrid y el máximo goleador, con 32 tantos este curso; todo un seguro de vida con garantía en la delantera.

Por otro lado, el '9' madridista ha sido convocado por Deschamps para los partidos de Francia ante Costa de Marfil y Sudáfrica, pero no se descarta que, finalmente, se caiga de la lista para poder emplear el parón de selecciones en recuperarse del todo para estar listo para el tramo final de la temporada.

Será, en definitiva, la gran incógnita del Clásico hasta el final: Ancelotti piensa en alternativas, pero esperará a su capitán hasta el último momento.