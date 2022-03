Anelka critica el ocaso de Messi y Cristiano y se pone a sí mismo de ejemplo: "No han sido listos"

Nicolas Anelka no se ha cortado a la hora de analizar los últimos años de la carrera de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, a los que estamos asistiendo con los últimos coletazos de las dos grandes estrellas mundiales en Manchester United y PSG.

El que fuera jugador del Real Madrid no entiende, tal y como ha contado en RMC, por qué decidieron estirar sus trayectorias en equipos de élite tras haberlo ganado todo: "Ambos deberían haber sido más inteligentes. Esto es lo que les sucede a los jugadores que quieren jugar más tiempo. No han sido listos", explica.

"Deberían haber pensado en asumir un desafío menos complicado porque tienes que tomar las decisiones correctas para terminar en la cima", añade Anelka.

El exdelantero se pone, además, de ejemplo de cómo gestionar el ocaso de una carrera: "Hay jugadores que no dudan en terminar a los 32, 33, 34 años para no ser criticados. Me detuve a los 36 pero a los 32 me fui a China", comenta.

En cuanto al nivel que están mostrando en Francia e Inglaterra, Anelka asegura haberse sorprendido con el rendimiento de Messi en el PSG: "Estaban por encima de los demás y ahora es normal que bajen el ritmo. Me sorprendió más Messi que Ronaldo, pensé que Messi se daría un paseo en Francia y Ronaldo tendría más dificultades en Inglaterra porque, para mí, la Premier League es el campeonato más exigente del mundo", sentencia.