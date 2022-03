La afición del PSG castiga a los suyos: "Neymar, hijo de p...", pitos a Messi, apoyo al rival... pero aplausos a Mbappé

Résumé de la mi-temps en tribunes, Neymar joueur le plus sifflé de l’équipe et largemeeeent, juste après ney c’est Messi qu’on siffle le plus, Mbappe applaudis à chaque fois qu’il touche le ballon.



(C’est pas mon snap mais celui de mon pote poser à coter de moi) pic.twitter.com/ih4CxN1MMN