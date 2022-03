Jorge Lorenzo se descubre como el fan número 1 de su viejo rival Marc Márquez durante su primer GP como comentarista

Jorge Lorenzo es un deportista sin pelos en la lengua. Rara es la vez que se ha contenido a la hora de hablar, por lo que había mucha expectación ante su debut como comentarista en DAZN.

El pentacampeón no decepcionó, ni mucho menos. Junto a Ernest Riveras, dio su opinión en los entrenamientos de las tres categorías, donde no dudó en admitir que, por ejemplo, con Andrea Dovizioso "no se iba a cenar todos los días", en alusión a la declarada enemistad que tenían en su época juntos en Ducati. Mucho más elogioso fue hacia Marc Márquez, lo que fue algo más sorprendente.

El mallorquín y el catalán se las tuvieron de todos los colores cuando coincidieron en pista, si bien el '93' le acabó arrasando. Aunque acabaron compartiendo equipo en la última campaña de Lorenzo como profesional, muchos creían que iba a pesar más el posible rencor competitivo del pasado. No sería nada extraño: hay muchos exdeportistas que, al coger el micrófono, aprovechan para pasar viejas facturas.

No es el caso de Jorge Lorenzo. De momento.

"Técnicamente, el mejor de la historia"

De todas las virtudes que glosó Lorenzo de Márquez, lo que más destacó fue su capacidad técnica. Tanto es así que, si bien él nunca fue corto en este ámbito, admitió que cuando compartían box llegaba a copiarle las telemetrías.

En este aspecto, no lo dudó: le considera a la altura de los mejores, aunque advierte: viene mucho talento por detrás. "Tarde o temprano, Marc tendrá que bajar el rendimiento. No creo que pase con 29, no creo que pase con 30, no creo que pase con 31 o igual con 32. Pero como le pasó a Valentino, su rendimiento caerá. Les ha pasado a los mejores de la historia: Michael Jordan, Maradona, Tiger Woods... A todos les ha pasado y a Marc le pasará. Para mi, técnicamente, el mejor de la historia. Nivel de números y demás, se puede discutir. Pero vienen detrás jóvenes muy fuertes...".

El estado de Marc Márquez es una de las grandes incógnitas de este arranque de temporada. Después de superar con dificultades la pasada campaña por el problema del brazo que arrastraba del año anterior y acabar 2021 con una diplopia que le obligó a parar, la labor de readaptarse a la Honda ha sido clave.

Cambiar de entorno, hacer una preparación muy específica y centrarse en entender mejor la RC213V que tantos problemas dio la pasada campaña.