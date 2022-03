El día que Putin robó un anillo de campeones de la NFL a los Patriots y la Casa Blanca trató de ocultarlo

Alrededor de la figura de Vladimir Putin hay infinidad de anécdotas que convierten al líder ruso en una persona excéntrica, acostumbrada, además, a hacer lo que le viene en gana.

Eso se deduce del episodio vivido junto a Putin por parte de Robert Kraft, el dueño de los New England Patriots, el equipo más laureado de la NFL, la liga de fútbol americano de Estados Unidos.

Kraft relata cómo en 2005, tras conquistar la Superbowl XXXIX, se encontraba de viaje de negocios en Rusia y fue invitado al Kremlin para una cena con autoridades.

Allí le mostró a Putin el anillo característico que se entrega a los campeones de la NFL, un ostentoso ejemplar plagado de brillantes. Y el presidente ruso, ni corto ni perezoso, se lo guardó en el bolsillo tras probárselo y asegurar que con eso "podía matar a una persona". Acto seguido, se marchó de la reunión escoltado por tres miembros del Servicio federal de Seguridad ruso.

"Me quitó el anillo , que representaba la victoria de la Super Bowl 39, para verlo. Putin se lo puso y dijo: 'Con esto en el dedo podría matar a alguien'. Alargué la mano pensando que me lo estaba a punto de devolver, pero en cambio, él se lo guardó en el bolsillo y se alejó escoltado", relata Kraft, que incluso revela que desde la Casa Blanca le aconsejaron que contara que le había regalado el anillo a Putin y no lo que realmente ocurrió.

"Recibí una llamada telefónica de la Casa Blanca en la que me dijeron que hubiera sido mejor, para las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, si hubiera dicho que mi intención era darle el anillo", explicó en una entrevista de 2013 en el New York Post.

Sin embargo, Kraft decidió revelar la historia tal y como la vivió porque no tenía intención alguna de darle a Putin el anillo, no por su valor monetario, unos 25.000 dólares, sino por la importancia sentimental de la joya.