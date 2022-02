Ovechkin, el mejor jugador de hockey ruso y partidario de Putin, pide el fin de la guerra

El ruso Alex Ovechkin, el capitán de los Washington Capitals, sorprendió a más de uno con sus recientes declaraciones condenando la guerra de Ucrania y la invasión rusa. El que es considerado uno de los mejores jugadores de la NHL es muy cercano a Putin y había recibido muchas críticas por no posicionarse al respecto al conflicto bélico.

"Es una situación complicada. Tengo amigos en Rusia y en Ucrania, y es duro ver esta guerra. Espero que termine pronto y haya paz en todo el mundo", dijo Ovechkin. "Por favor, no más guerras. No importa quién esté en la guerra: Rusia, Ucrania, diferentes países, creo que vivimos en un mundo en el que tenemos que vivir en paz".

Washington Capitals captain Alex Ovechkin media availability after practice in Philadelphia. pic.twitter.com/y2gxFpV3CL — Washington Capitals (@Capitals) February 25, 2022

"Soy ruso, pero no puedo controlar lo que no está en mis manos. Espero que acabe pronto y que haya paz en ambos países. No puedo controlar esto", continuó el jugador, al que se le preguntó directamente por su relación con Vladimir Putin. "Bueno, él es mi presidente. Pero... no estoy en política. Soy un atleta y... Espero que todo se haga pronto. Es una situación complicada para los lados", comentó.