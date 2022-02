Xela Martínez, la niña prodigio del atletismo español, sigue batiendo récords y se le augura un futuro brillante

Ya hace un tiempo que Galicia se ha convertido en una de las grandes canteras del atletismo nacional. El caso de Ana Peleteiro es el caso más reciente de éxito internacional: la triplista ya batía récords de precocidad mucho antes de lograr su medalla de plata olímpica. Ahora hay otro nombre, también femenino, que viene a arrasar en el mediofondo.

Es Xela Martínez. Esta menuda corredora del Atlética Lucense nacida en 2006 se ha ganado el tópico apelativo de niña prodigio por méritos propios, aunque no sin su dosis de polémica. A mediados de enero, en la XVII Copa Galicia de Clubes en Pista Cubierta, fue protagonista de muchos comentarios por disputar la prueba de los 3.000 en Lugo apenas unas horas antes de correr el 1.500 en Ourense. Por la tarde, la joven de solo 15 años (ya 16) batió el récord de España sub18 con un crono de 4:23:18; por la mañana ya había asombrado con un 9:26, la segunda mejor marca sub18 de la historia del atletismo español en los 3 kilómetros.

Muchos criticaron que se sometiera a una adolescente a tal presión y estrés. El exatleta Chema Martínez, por ejemplo, fue muy claro en 'El Partidazo de COPE': "Es una burrada someterla a este tipo de presión y a estos niveles de estrés compitiendo y logrando esas marcas en el mismo día y con solo 15 años".

Sin embargo, ella no se pone techo. Hasta tal punto que ese 9:26 que hace apenas un mes le parecía un 'marcón', lo ha arrasado en pista cubierta este sábado.

Dos récords en un día

"Es muy jovencita, va quemando etapas poco a poco y es una de las grandes esperanzas del atletismo español". De esta manera tan sucinta, Juan Carlos Higuero, exatleta y ahora comentarista, resumía la progresión de Xela Martínez en apenas unos años mientras presentaban la segunda semifinal del 3000 del campeonato de España disputado en Ourense.

Xela no ganó (ese honor fue para una de las grandes favoritas, Ester Navarrete, con la indiscutible candidata al título, Solange Pereira, reservando para la final), pero logró un hito impensable: batió el récord sub20 y el récord sub18 con un tiempo de 9:14.95, que le permitió meterse en la final de este sábado. No sólo mejoró 14 segundos su propia marca personal, sino que rebajó en casi un segundo el anterior récord sub20, de Celia Antón.

🏃🏽‍♀️Y LA NIÑA VOLÓ…



🇪🇸 Xela Martínez, con 16 años, se mete en la final de 3000m del Campeonato de España absoluto batiendo el RÉCORD DE ESPAÑA SUB20 con 9:14:95



🔝 Ha mejorado 14 segundos su marca y mejora un segundo la plusmarca 🇪🇸 Sub20 de Celia Antón pic.twitter.com/rFi4KJpOeA — José Manuel Amorós (@AmorosCuatro) February 25, 2022

Si las lesiones le respetan y sus entrenadores saben sostener su talento, esta joven corredora apunta muy alto. Aunque la cita olímpica de París 2024 aquí a la vuelta se presenta demasiado temprano para ella, si sigue con esta progresión nadie duda de que puede ser una de las grandes figuras continentales para Los Ángeles 2028.

Mientras, ella se lo toma con cierto humor y una inocencia infantil que le ha hecho ganarse al público. "No me esperaba esta marca para nada", admitía al micrófono de Teledeporte este viernes. "Ni siquiera era consciente de que íbamos tan rápido", admitió. Por posiciones no lo logró, pero por tiempos logró el pase a la final de este sábado. Lo más probable es que no gane, pero tiene tanto tiempo por delante que nadie duda de que acabará en el podio más pronto que tarde.