El vídeo viral de pádel del que todo el mundo habla: golpea por error a su propio compañero con la pala

En el mundo del deporte puede pasar de todo y no son pocas las veces que nos encontramos con escenas bastante cómicas... aunque a sus protagonistas no les haga demasiada gracia. Una de ellas ha tenido lugar en un partido de pádel disputado en Montavideo (Uruguay) y no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.

Las cámaras de seguridad de unas instalaciones indoor de pádel recogieron un accidente que se ha convertido en todo un fenómeno de Internet en las últimas horas. Sucedió durante un partido en el que un jugador golpea por error a su compañero con la pala.

Cuando uno de los participantes se disponía a servir, la cuerda que une la pala a la muñeca del jugador se rompió y ésta salió disparada. La mala suerte hizo que el objeto golpease con fuerza contra el rostro de su compañero, al que cogió desprevenido.

El culpable de la escena se justificó con su compañero y con los rivales diciendo que había sido un accidente y que se había roto la sujeción de la pala. Eso sí, de un modo u otro, el daño (literalmente) ya estaba hecho.