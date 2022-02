El viral enfado de una señora por la celebración de un rival: "Está loco, lo tenemos que matar"

Estudiantes se impuso este miércoles en su visita a Huracán para ponerse líder del Grupo B de la Liga Argentina con dos victorias en dos partidos. Los de La Plata vencieron por 2-3 y la reacción local no fue suficiente para mantener los puntos en casa.

Sin embargo, un gol por encima de todos llamó la atención, el de Leandro Díaz que dejaba el partido muy encarrilado en el minuto 52 la victoria visitante. Pero más que por el gol en sí, por su celebración y la reacción que tuvo esta.

El delantero simuló una metralleta (como hicieran Batistuta o Palermo) contra la afición rival que enfureció a los seguidores del Globo. Sobre todo, enfadó a una anciana que después del encuentro fue entrevistada por el canal TyC Sports y no dudó en cargar contra el delantero... e incluso amenazarlo.

"Está loco, eso no se hace, lo tenemos que matar."

"¡Le hizo así (imitando el gesto) a la hinchada! ¡No puede hacer eso!", comenzó exclamando la señora, antes de mirar a cámara y con rostro serio añadir: "Está loco. Lo tenemos que matar"

Tras el partido en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, Díaz no dudó en dar la cara por su polémica celebración: "Adentro de la cancha son todos guapos pero afuera no se la banca nadie. ¿Cuánto dura una pelea? Dos manos mías o de él. El tema es aguantársela. No tengo por qué pedirle disculpas a la gente de Huracán. Lo hice para mi viejo, que es policía retirado. Le dije que iba a hacer un gol y que lo iba a festejar con una ametralladora"