Unzué, "decepcionado" con la falta de responsabilidad de los políticos con la ELA

El exportero y exentrenador Juan Carlos Unzué, enfermo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), dijo este viernes en Oviedo que se siente "decepcionado" con el papel que están desempeñando los políticos en la lucha contra esa enfermedad.

"Como sociedad no podemos permitir que un compañero decida poner fin a su vida porque se sienta una carga económica para la familia", señaló en la capital asturiana, donde presentó el libro 'Juan Carlos Unzué, una vida plena', en un acto celebrado en el Club de Prensa del diario La Nueva España, al que asistió Marcos López, uno de los tres autores de la obra, que escribió con Ramón Besa y Luis Martín.

"No me siento enfermo, me siento Juan Carlos Unzué", afirmó el que fue jugador del Oviedo dos temporadas. El exfutbolista explicó que desde que fue diagnosticado de ELA aprovecha el altavoz que le proporciona su perfil como deportista de élite para dar a conocer esa enfermedad, para la que reivindica más recursos que permitan avanzar en la investigación para combatirla. "Desde el primer momento acepté la enfermedad", aseguró Unzué, que repasó un buen número de anécdotas con el público.

El acto, con el aforo repleto, contó con la asistencia de la presidenta de la Asociación Asturiana de ELA y el atleta José Luis Capitán. Excompañeros de Unzué del Real Oviedo, además del vicepresidente Manolo Paredes y el técnico, José Ángel Ziganda -con el que coincidió en Osasuna-, así como un gran número de exjugadores del equipo azul acudieron a la presentación, entre ellos Vicente González Villamil, Santiago García Barrero, Oli, Jerkan y Luis Manuel.

La representación del Sporting de Gijón la ostentaron Juan Carlos Ablanedo, Monchu e Iñaki Eraña, y también asistió el presidente de la Federación de Fútbol del Principado, José Ramón Lobo, el excolegiado internacional Manuel Díaz Vega, y el exciclista y medallista olímpico Samuel Sánchez.

Este sábado, Unzué visitará a la primera plantilla de Oviedo en las instalaciones de El Requexón y el domingo hará el saque de honor en el partido que el conjunto asturiano disputará contra el Huesca en el estadio Carlos Tartiere. Durante el fin de semana en Asturias, Unzué visitará al exjugador del Sporting Marcel Sabou, también enfermo de ELA.